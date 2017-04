Frau erleidet bei Spiel Lok Leipzig gegen BFC Rauchvergiftung

Leipzig. Beim Einsatz von Pyrotechnik im Regionalligaspiel Lok Leipzig gegen BFC Dynamo am Sonntag hat eine Frau vermutlich eine Rauchvergiftung erlitten. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Identitäten der beteiligten Fans wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz festgestellt. Ansonsten blieb es laut Behörde friedlich.

Nach den Ausschreitungen rund um das Aufeinandertreffen von Lok Leipzig und dem Bischofswerdaer FV im Sachsenpokal am vergangenen Wochenende waren Veranstalter und Polizei vor der Regionalligapartie am Sonntag in Alarmbereitschaft. Laut Behörde konnte nicht ausgeschlossen werden, „dass auch Fans der gewaltbereiten Fußballszene anreisen könnten“.