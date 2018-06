"Wir arbeiten daran": Wer wird die Claudia Neumann der ARD?

Über kaum ein Thema diskutieren Fußballfans so gerne wie über TV-Kommentatoren. In sozialen Medien wird jeder Wackler und jeder Fehler genüsslich zerlegt. Begeisterung wird eher selten ausgedrückt, Ärger dafür umso mehr. Für viele ist das wohl auch ein Ventil, um Anspannung abzubauen, wenn es auf dem Feld zur Sache geht. Bei dieser WM setzen Fernsehsender in mehreren Ländern erstmals Frauen als Reporter bei einer Männer-WM ein, etwa Vicki Sparks bei der BBC, Hanna Marklund im schwedischen Fernsehen und Claudia Neumann beim ZDF. Die Folge in allen drei Fällen: Shitstorms im Netz ( hier mehr dazu ).

Die ARD hat keine Fußball-Kommentatorin für Livespiele am Start, will das aber ändern. "Wir arbeiten daran", sagt Balkausky. Er sei „zuversichtlich, dass wir diese Lücke mittelfristig schließen können“. Aber es mangelt an Bewerbern: „Grundsätzlich muss ich feststellen, dass nicht sehr viele Frauen den Weg als Kommentatorin gehen wollen, auch nicht in der großen ARD.“

Für Claudia Neumann und ihre Redaktion hat Balkausky viel Lob übrig: "Man muss den Kollegen vom ZDF ein Kompliment machen, dass sie mit Claudia Neumann eine Kommentatorin aufgebaut haben, die heute sehr gut in der Lage ist, ein WM-Turnier zu kommentieren."

Diese Frauen haben es geschafft

Frauen sind im Sportjournalismus insgesamt rar und in praktisch allen Sportredaktionen in der Minderzahl. Im deutschen Fernsehen haben einige Frauen den Sprung in die Fußball-Berichterstattung geschafft, allerdings in der Regel nicht zur Kommentatorin, sondern als Moderatorin oder Field-Reporterin. Erst im Februar 2013 kommentierte erstmals eine Frau ein Profispiel der Männer: Christina Graf saß beim Zweitligaspiel Jahn Regensburg gegen Hertha BSC am Mikrofon.