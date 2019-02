Die Partie Frankreich gegen Deutschland am Donnerstag (21 Uhr) in Laval ist für die neue Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Premiere. Zum Start ins WM-Jahr hat man sich für den ersten Test mit der Auswahl Frankreichs einen sehr anspruchsvollen Gegner ausgesucht.

Die Bilanz gegen Frankreich ist für den zweifachen Weltmeister aus Deutschland mit 10 Siegen aus 18 Begegnungen zwar positiv, doch in der letzten Partie setzte es im März 2018 eine deutliche 0:3-Niederlage. Nach dem personellen Umbruch steht die 51-jährige Voss-Tecklenburg vor einer ambitionierten Aufgabe. ,,Das Debüt ist etwas ganz Besonderes für mich", sagte Martina Voss-Tecklenburg in der Pressekonferenz zum Spiel am Mittwoch, ,,die Nervosität wird da sein, aber es überwiegt auch die Vorfreude." Ihre Vorgabe ist klar: ,,Wir wollen mutige Spielerinnen auf dem Platz haben, die offensiv in die Zweikämpfe gehen." Die Wolfsburgerin Alexandra Popp wird als Kapitänin wohl passen müssen, sie klagt nach wie vor über muskuläre Probleme. Die Potsdamerin Svenja Huth wird Popp als Mannschaftsführerin vertreten. Dzenifer Maroszan wird hingegen ebenso wie Lena Goeßling in der Startelf stehen.