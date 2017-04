Frauenfußball-Verein Leipzig zieht sich aus dem Spielbetrieb zurück

Mitte der Woche beschloss der FFV, seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Regionalliga Nordost sowie aus dem Landespokal, wo am Ostermontag das Halbfinalspiel bei Silesia Görlitz angestanden hätte, zurückzuziehen. Eine Pressemeldung wurde am Donnerstag um 23.31 Uhr per Mail unters Volk gebracht, darin werden finanzielle Argumente angeführt: „Aus wirtschaftlichen Gründen ist ein weiterer Spielbetrieb nicht möglich.“ Trainer Frank Tresp war gestern dazu nicht zu erreichen. In der Saison 2011/12 hatten Leipzig beste Fußballerinnen unter dem Dach und Namen des 1. FC Lok sogar für ein Jahr Bundesliga gespielt, wohin sie mit Trainer Jürgen Brauße aufgestiegen waren. In der ersten Liga konnten sie sich aber nicht behaupten. Danach gründeten sie sich als FFV Leipzig neu und spielten bis 2016 in der 2. Bundesliga. Von dort war der FFV im Vorjahr abgestiegen.