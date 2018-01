Frauenpower im Männerfußball: Diese 10 Damen haben das gewisse Etwas 

Als Bibiana Steinhaus zu Beginn dieser Saison in die 1. Bundesliga befördert wurde, räumte sie mit diesem Statement mit etwaigen Vorurteilen auf: "Ich möchte an meinen Leistungen gemessen werden und nicht als Frau im Blickpunkt stehen." Die Schiedsrichterin wird damit gerechnet haben, dass Letzteres zunächst nicht ganz zu verhindern war. Natürlich wurde ihr Debüt im Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen medial stärker begleitet, als es bei einem männlichen Referee der Fall gewesen wäre.

"Viele werden sagen: Was will eine Frau beim Männerfußball?"

Steinhaus ist nicht die einzige Frau, die sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der vermeintlichen Männer-Domäne machen konnte - und offensichtlich wird sie auch nicht die letzte sein. In wenigen Tagen wird Eva-Maria Federhenn beim FSV Mainz 05 kandidieren - mit dem Ziel, als erster weiblicher Klub-Boss in die Geschichte der Bundesliga einzugehen. Im Interview mit der BILD begründete die frühere Handballerin und heutige Juristin wie folgt: Ja, das traue ich mir zu. Ich sehe es als Herausforderung, aber auch als Chance, noch mal was ganz Neues zu machen. Und ich habe in den letzten Tagen auch schon viel positiven Zuspruch für die Kandidatur bekommen."