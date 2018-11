Fredi Bobic über den Boom bei Eintracht Frankfurt: "Das Verlieren verlernt"

Eintracht Frankfurt erlebt derzeit einen Boom . In der Fußball-Bundesliga stehen die Hessen auf Rang drei, in der Europa League sind sie vorzeitig für die K.-o.-Runde qualifiziert . „Es ist beeindruckend, dass wir schon durch sind“, sagt der Vater des Erfolgs, Trainer Adi Hütter, vor dem Europa-League-Spiel gegen Olympique Marseille (heute 21 Uhr/DAZN und im SPORT BUZZER-Liveticker ). Sportvorstand Fredi Bobic hat Hütter geholt und die Eintracht wieder zu einer Topadresse gemacht.

Herr Bobic, Frankfurt ist seit wettbewerbsübergreifend zehn Spielen in Folge ungeschlagen. Kann die Eintracht überhaupt noch verlieren?

Ich hoffe, dass wir das Verlieren verlernt haben (lacht). Die nächsten Wochen bis Weihnachten sind sehr anspruchsvoll mit sieben Spielen, fünf in der Bundesliga und zwei in der Europa League. Da wird sich zeigen, ob wir weiterhin stabil sind und diesen Punch entwickeln können, der uns in den vergangenen Wochen so stark gemacht hat.