Ex-96-Profi Fredi Bobic: "Atmosphäre bringt immer ein paar Prozent mehr auf dem Platz"

Fredi Bobic rettete 96, damals gerade aufgestiegen, in der Saison 2002/2003 mit 14 Toren vor dem Bundesliga-Abstieg. Seit 2016 ist Bobic Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Am Sonnabend spielt 96 bei der Eintracht. Bobic spricht im großen Interview über seinen Ex-Club und Frankfurts internationale Chancen. Der 46-Jährige hat auch eine klare Meinung zu Montagsspielen und Fan-Stimmungen. Herr Bobic, in der vergangenen Saison war Eintracht Frankfurt zwischendurch auch mal Dritter, um am Ende einen normalen Mittelfeldplatz zu belegen (Rang elf). In dieser Saison hält sich die Eintracht permanent oben. Wenn das Umfeld beginnt, schon von der Champions League zu sprechen, gibt’s regelmäßig einen kleinen Rückschlag – zuletzt das 0:1 in Stuttgart. Was fehlt Frankfurt noch zu einem Spitzenteam? 100 Millionen (lacht) und die Routine, sich in solchen Tabellenregionen bewegen zu können. Die letzte Saison kannst du mit dieser gar nicht vergleichen. Wir haben eine Entwicklung genommen, einen breiteren Kader und auch mehr Qualität. Wir konnten besser investieren, im Sommer davor haben wir nur zweieinhalb Millionen gehabt. Wir haben in der letzten Saison quasi den Aufbau für diese Saison gemacht.

Hinter den souveränen Bayern ist es im Rennen um die Europaplätze ganz eng. Welches Ziel hat die Eintracht jetzt ausgegeben – Champions League oder Europa League? Nach dem Leipzig-Spiel (2:1 gegen Leipzig am 23. Spieltag und danach 39 Punkte, d. Red.) haben wir gesagt: Wir haben die Klasse gehalten. Im Februar! Hätten wir das im vergangenen Sommer gesagt, hätten alle gedacht: Das wird so nie eintreffen. Das ist erst mal eine ganz große Leistung. Die Grenzen können sich die Jungs selbst nach oben hin verschieben. Ich sage ihnen: Wenn ihr Träume habt, könnt ihr die auch realisieren. Wenn ihr weiter so hart arbeitet und euch auch von Rückschlägen nicht un­terkriegen lasst. Dass wir uns so lange da oben halten, hat auch mit der Dichte der Liga in diesem Tabellenbereich zu tun.

Wäre es am Ende der Saison sogar eine kleine Enttäuschung, wenn es die Eintracht nicht nach Europa schafft? Wenn wir fünf Spieltage vor Schluss noch in der Situation sind wie jetzt, dann wäre es eine kleine Enttäuschung. Aber keine große. Aber wir haben noch zehn Spieltage, es sind noch 30 Punkte zu vergeben – wir müssen sehen, dass wir uns diese schöne Ausgangsposition erhalten. Wenn wir einstellig werden, und das ist auch Platz neun, ist das für uns schon ein Riesending. Ich gehe immer davon aus, dass Mannschaften wie Gladbach oder Hoffenheim auch noch Serien starten können.

Sonnabend geht’s gegen Ihren Ex-Club 96 – sind Sie froh, dass das Spiel nicht an einem Montag ist? Frankfurt hat ja auch schon seine Erfahrungen mit einem Montagsspiel gesammelt. Wir haben das erste gehabt (gegen Leipzig), und das war dann natürlich was Historisches. Eigentlich machen wir uns da keinen Kopf, wir spielen, wie es der Spielplan vorgibt. Freuen wir uns, dass wir Samstag spielen, dann haben wir eine ganz normale Woche.

Wie stehen Sie denn grundsätzlich zu Montagsspielen? Fans in Dortmund haben zuletzt dagegen demonstriert, indem sie weggeblieben sind. Diese fünf Montagstermine gehören in dieser Saison dazu, das wurde so vereinbart. Dass es eine gesunde Diskussion um diesen Montagsspieltag gibt, ist etwas Demokratisches, etwas Gutes. Für den nächsten Fernsehvertrag werden wir sicherlich über die Proteste in aller Sachlichkeit – das ist ja gar nicht so einfach heutzutage – diskutieren.

Die Proteste der Fans werden gefühlt immer heftiger. In Hannover wird die Mannschaft nicht mehr unterstützt, weil Teile der Szene gegen Martin Kinds Übernahmepläne sind – was läuft falsch bei 96? Wenn eine Diskussion sachbezogen geführt wird, ist es okay. Wenn es aber in die Stadien getragen wird und zwar wie bei 96 schon eine lange Zeit und dann noch persönlich wird und unter die Gürtellinie gerät, dann verstehe ich meinen Kollegen Horst Heldt auch komplett, wenn er sagt, es geht ihm auf die Nerven. Es wird Zeit, dass wir mal wieder über Fußball reden. Und 96 spielt eine tolle Saison für einen Aufsteiger. Alle machen dort einen tollen Job. Aber den Fußball zurückzudrehen in eine gewisse Romantik, das wird man nicht mehr schaffen. Jeder Verein muss sich auch weiterentwickeln.

Hätte 96 die Fans mehr mitnehmen müssen beim 50+1-Thema? Die Diskussion – solange sie sachlich geführt wird – tut erst mal der ganzen Liga gut. Dann muss jeder Verein entscheiden, wie er sich selbst aufstellen und wie er gewisse Grundwerte verankern will. Dass man die vielleicht ein bisschen updatet, damit man auch konkurrenzfähig bleibt. Denn eins will der Fan ja auch nicht: dass seine Mannschaft in der zweiten oder dritten Liga verkümmert.

Martin Kind lässt seinen 50+1-Antrag zurzeit ruhen, weil es möglicherweise eine Modifizierung der Regel geben soll. Wie steht Eintracht Frankfurt dazu? Wir haben ja viele Vorschläge gemacht, wie man diese Regel nicht aufweichen, sondern modernisieren kann. Ich glaube, es ist das Beste, wenn man es nicht in der Öffentlichkeit bespricht, weil dann Emotionalität und Populismus dabei sind. Die DFL ist ja dafür da, dass sie die Vereine zusammenbringt. Aber bitte hinter verschlossenen Türen und nicht als Lautsprecher nach draußen. Das bringt dann nur Verwirrungen.

André Breitenreiter hat gesagt, wegen des Stimmungsboykotts spielt seine Mannschaft inzwischen fast lieber auswärts als daheim. Es wird für Frankfurt am Sonnabend also schwerer als noch beim 2:1-Hinspielsieg in Hannover ... Das kann gut möglich sein. Er wird das ja nicht einfach dahingesagt haben. Hannover ist immer schwer zu spielen, das wird kein Selbstläufer.

Kann 96 noch absteigen, weil die Fan-Unterstützung fehlt? Nein, die bleiben ganz entspannt drin. Sie waren Nationalspieler. Wie wichtig ist Stimmung im Stadion? Wenn du zu Hause merkst, das Stadion ist voll, aber irgendwie kommt nichts rüber – das ist schon ein komisches Gefühl. Vor allem, wenn es noch Streitereien auf der Tribüne gibt, also Fans gegen andere Fans. Atmosphäre bringt immer ein paar Prozent mehr auf dem Platz. Ein Theaterdarsteller performt auch besser, wenn der Saal voll ist.

Was sagen Sie zur Entwicklung von Marius Wolf, der am Ende der Saison für 500 000 Euro von 96 gekauft wird und dort bis zu seiner Ausleihe nach Frankfurt gerade gut genug für die Regionalliga-Mannschaft war? Er hat eine überragende Entwicklung bei uns genommen. Marius hat sehr hart an sich gearbeitet und noch viel Potenzial in sich drin. Wir haben ihm die Zeit gegeben – und unsere Geduld wurde belohnt.

Wird Eintracht-Trainer Niko Kovac eigentlich von den Bayern gejagt? Das wäre mir neu. Wer wird denn Bayern-Trainer? Das interessiert mich nicht. Das Thema langweilt mich eher.

Aber Jupp Heynckes bleibt es nicht ... Da müsst ihr in München anrufen. Mir ist nur wichtig, dass andere Vereine in Ruhe weiterarbeiten können. Es gibt ja gar keinen Vorwurf an die Verantwortlichen des FC Bayern, da die nie einen Namen kommentiert haben. Aber bei Julian Nagelsmann etwa ist die Diskussion so respektlos geführt worden ist, dass er in eine Falle getappt ist und auch mal was dazu gesagt hat. Jetzt hat er eine normale Saison mit Hoffenheim – und plötzlich heißt es: Der ist ja gar nicht gut genug für Bayern. Dabei ist er ein Super-Trainer.

