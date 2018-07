Debatte um Lahm-Kritik: Fredi Bobic stimmt Weltmeister-Kapitän zu

Nach der Kritik von Philipp Lahm an der jungen Spielergeneration erhält der frühere DFB-Kaüitän Unterstützung von Fredi Bobic. Auch der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt vermisst bei manchem Nachwuchskicker Biss und Willen.

Anzeige

Sportvorstand Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt pflichtet Philipp Lahm und dessen Kritik an der neuen Spielergeneration bei. Der Weltmeister-Kapitän von 2014 hatte nach dem deutschen WM-Ausscheiden kritisiert, dass manche Jungprofis zunehmend egoistisch seien und eine straffere Führung seitens des Trainerstabs bräuchten. "Ja, das stellen wir auch manchmal fest. Es geht für viele zu leicht nach oben, so dass sie dann nicht gegen Widerstände angehen können. Das ärgert mich auch ab und zu, wenn ich das sehe," wird Bobic von der Bild zitiert: "Wir haben designte Akademien, die alle top sind. Aber an der Schulung der Spieler, sich auch gegen Widerstände durchzusetzen, müssen wir arbeiten." Junge Spieler aus dem Ausland seien da anders: "Die wollen, die haben richtig Hunger."

Mit Blick auf die kommende Bundesliga-Saison erwartet Bobic keine großen Überraschungen. Für ihn steht der Deutsche Meister mit Bayern München bereits fest: "Es wird nicht mal ansatzweise spannend sein. Weder Dortmund, noch Schalke, Leipzig oder Leverkusen werden ihnen Paroli bieten können, da bin ich sicher!", meint der SGE-Macher: "Klar, Bayern ist punktuell zu bezwingen, das haben wir im Pokal-Finale gezeigt, und das hat vielen Hoffnung gegeben. Aber nicht über 34 Spieltage." Dass der ehemalige Frankfurter Trainer Niko Kovac nun die Münchner trainiert, bestärkt Bobic in seiner Meinung:. "So wie ich Niko kenne und so wie er arbeitet, hat kein anderer eine Chance im Titelrennen."

Mehr ausländische Trainer? "Wir müssen uns einfach nur öffnen"

Bobic plädiert zudem für mehr ausländische Trainer in der Bundesliga. "Ich weiß nicht, ob wir immer nur deutschsprachige Trainer brauchen, aber wir Deutschen sind da etwas einzigartig", sagt er: "Ich glaube, dass andere Einflüsse von außen auch mal gut sind. Wir müssen uns einfach nur öffnen." Dass die Eintracht das dritte Mal in Serie das DFB-Pokalfinale erreichen wird, hält er nicht für sehr realistisch. "Die Wahrscheinlichkeit, ins Finale zu kommen, wird natürlich nicht größer, je öfter man einen solchen Erfolg erreicht hat", sagte Bobic. "Denn es ist ja nicht so, dass wir ein Abo auf Berlin haben."

Transfers: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2018/19 Wer bleibt, wer geht, wer kommt? Der SPORTBUZZER hat die bisherigen Transfers der Bundesliga in einer Bildergalerie zusammengestellt. © imago/Getty Die Transfers des FC Bayern in der Saison 2018/2019 Leon Goretzka (Jahrgang 1995, Mittelfeld, FC Schalke 04, ablösefrei) © imago/Jan Huebner Die Transfers des FC Schalke 04 in der Saison 2018/2019 © imago/ActionPictures Suat Serdar (Jahrgang 1997, Mittelfeld, Mainz 05, 11 Millionen Euro) © Getty Mark Uth (Jahrgang 1991, Angriff, TSG Hoffenheim, ablösefrei) © imago Omar Mascarell (Jahrgang 1993, Defensives Mittelfeld, FC Schalke 04, 10 Millionen Euro) © imago/DeFodi Steven Skrzybski (Jahrgang 1992, Rechtsaußen, 1. FC Union Berlin, 3,5 Millionen Euro) © imago/Camera 4 Salif Sané (Jahrgang 1990, Innenverteidiger, Hannover 96, 7 Millionen Euro) © imago/Jan Huebner Die Transfers der TSG Hoffenheim in der Saison 2018/2019 Leonardo Bittencourt (Jahrgang 1993, Linksaußen, 1. FC Köln, 6 Millionen Euro) © Getty Vincenzo Grifo (Jahrgang 1993, Linksaußen, Borussia Mönchengladbach, 5,5 Millionen Euro © imago/Jan Huebner Ishak Belfodil (Jahrgang 1992, Mittelstürmer, Standard Lüttich, 6 Millionen Euro) © imago/Nordphoto Joshua Brenet (Jahrgang 1994, Linksverteidiger, PSV Eindhoven, 5 Millionen Euro) © imago/VI Images Die Transfers von Borussia Dortmund in der Saison 2018/2019 Abdou Diallo (Jahrgang 1996, Innenverteidiger, Mainz 05, 28 Millionen Euro) © Getty Thomas Delaney (Jahrgang 1991, zentrales Mittelfeld, Werder Bremen, 20 Millionen Euro) © imago/Jan Huebner Marius Wolf (Jahrgang 1995, Rechtsaußen, Eintracht Frankfurt, 5 Millionen Euro) © Getty Achraf Hakimi (Jahrgang 1998, Rechtsverteidiger, Real Madrid, Leihe) © Getty Marwin Hitz (Jahrgang 1987, Torwart, FC Augsburg, ablösefrei) © dpa Eric Oelschlägel (Jahrgang 1995, Torwart, Werder Bremen II, ablösefrei) © imago/foto2press Die Transfers von Bayer Leverkusen in der Saison 2018/2019 Paulinho (Jahrgang 2000, Linksaußen, Vasco da Gama, 20 Millionen Euro) © imago/Fotoarena Mitchell Weiser (Jahrgang 1994, Rechtsverteidiger, Hertha BSC, 12 Millionen Euro) © Getty Lukas Hradecky (Jahrgang 1989, Torwart, Eintracht Frankfurt, ablösefrei) © imago/Chai v.d. Laage Thorsten Kirschbaum (Jahrgang 1987, Torwart, 1. FC Nürnberg, ablösefrei) © imago/Zink Die Transfers von RB Leipzig in der Saison 2018/2019 Matheus Cunha (Jahrgang 1999, Mittelstürmer, FC Sion, 15 Millionen Euro) © imago/Geisser Nordi Mukiele (Jahrgang 1997, Rechtsverteidiger, RB Leipzig, 16 Millionen Euro) © imago/PanoramiC Marcelo Saracchi (Jahrgang 1998, Linksverteidiger, River Plate, 13,5 Millionen Euro) © imago/Picture Point Die Transfers des VfB Stuttgart in der Saison 2018/2019 Borna Sosa (Jahrgang 1998, Linksverteidiger, Dinamo Zagreb, 8 Millionen Euro) © imago/Aleksandar Djorovic Marc Oliver Kempf (Jahrgang 1995, Innenverteidiger, SC Freiburg, ablösefrei) © imago/Beautiful Sports Pablo Maffeo (Jahrgang 1997, Rechtsverteidiger, Manchester City, 10 Millionen Euro) © imago/Pro Shots Roberto Massimo (Jahrgang 2000, Rechtsaußen, Arminia Bielefeld, unbekannt) © imago/pmk David Kopacz (Jahrgang 1999, Mittelfeld, Borussia Dortmund, ablösefrei) © imago/Team 2 Gonzalo Castro (Jahrgang 1987, Defensives Mittelfeld, Borussia Dortmund, 5 Millionen Euro) © Getty Daniel Didavi (Jahrgang 1990, Offensives Mittelfeld, VfL Wolfsburg, ablösefrei) © Getty Die Transfers von Eintracht Frankfurt in der Saison 2018/2019 © imago/Jan Huebner Frederik Rönnow (Jahrgang 1992, Torwart, Brondby IF, 2,8 Millionen Euro) © imago/Ritzau Scanpix Ante Rebic (Jahrgang 1993, Angriff, AC Florenz, 2 Millionen Euro) © Getty Carlos Salcedo (Jahrgang 1993, Innenverteidiger, Deportivo Guadalajara, 2,5 Millionen Euro) © imago/VI Images Nicolai Müller (Jahrgang 1987, Rechtsaußen, Hamburger SV, ablösefrei) © Getty Felix Wiedwald (Jahrgang 1990, Torwart, Leeds United, unbekannt) © imago/PA Images Marius Wolf (Jahrgang 1995, Mittelfeld, Hannover 96, 500 000 Euro; wechselt für 5 Millionen Euro weiter zu Borussia Dortmund) © Getty Lucas Torro (Jahrgang 1994, Mittelfeld, Eintracht Frankfurt, unbekannt) © imago/Cordon Press/Miguelez Sports Evan N'Dicka (Jahrgang 1999, Innenverteidiger, AJ Auxerre, unbekannt) © imago/PanoramiC Goncalo Paciencia (Jahrgang 1994, Mittelstürmer, FC Porto, 3 Millionen Euro) © imago/Machado Die Transfers von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2018/2019 Keanan Bennetts (Jahrgang 1999, Linksaußen, Tottenham Hotspur, 2,25 Millionen Euro) © Getty Michael Lang (Jahrgang 1991, Rechtsverteidiger, FC Basel, 2,8 Millionen Euro) © Getty Andreas Poulsen (Jahrgang 1999, Linksverteidiger, FC Midtjylland, 4,5 Millionen Euro) © imago/Otto Krschak Torben Müsel (Jahrgang 1999, Mittelstürmer, 1. FC Kaiserslautern, ablösefrei) © imago/Sportfoto Rudel Alassane Plea (Jahrgang 1993, Mittelstürmer, OGC Nizza, 23 Millionen Euro) © dpa Die Transfers von Hertha BSC in der Saison 2018/2019 Valentino Lazaro (Jahrgang 1996, Rechtsaußen, Red Bull Salzburg, 6,5 Millionen Euro) © Getty Lukas Klünter (Jahrgang 1996, Rechtsverteidiger, 1. FC Köln, 2 Millionen Euro) © Getty Pascal Köpke (Jahrgang 1995, Mittelstürmer, Erzgebirge Aue, ablösefrei) © dpa Javairo Dilrosun (Jahrgang 1998, Linksaußen, Manchester City, 230 000 Euro) © Hertha BSC Die Transfers von Werder Bremen in der Saison 2018/2019 Yuya Osako (Jahrgang 1990, Hängende Spitze, 1. FC Köln, 6 Millionen Euro) © Getty Felix Bejimo (Jahrgang 1998, Rechtsverteidiger, Djurgardens IF, 3 Millionen Euro) © imago/Bildbyran Martin Harnik (Jahrgang 1987, Mittelstürmer, Hannover 96, 2 Millionen Euro) © Getty Kevin Möhwald (Jahrgang 1993, Mittelfeld, 1. FC Nürnberg, ablösefrei) © imago/Zink Jan-Niklas Beste (Jahrgang 1999, Linksverteidiger, Borussia Dortmund, 250 000 Euro) © imago Die Transfers vom FC Augsburg in der Saison 2018/2019 Fredrik Jensen (Jahrgang 1997, Offensives Mittelfeld, Twente Enschede, 3 Millionen Euro) © imago/VI Images Julian Schieber (Jahrgang 1989, Mittelstürmer, Hertha BSC, ablösefrei) © dpa André Hahn (Jahrgang 1990, Rechtsaußen, Hamburger SV, 3 Millionen Euro) © imago Felix Götze (Jahrgang 1998, Rechtsverteidiger, FC Bayern München, unbekannt) © imago/Ulmer Die Transfers von Hannover 96 in der Saison 2018/2019 Walace (Jahrgang 1995, Defensives Mittelfeld, Hamburger SV, 6 Millionen Euro) © Getty Genki Haraguchi (Jahrgang 1991, zentrales Mittelfeld, Hertha BSC, 5 Millionen Euro) © imago/AFLOSPORT Leo Weinkauf (Jahrgang 1996, Torwart, FC Bayern München, ablösefrei) © imago/Gepa Pictures Josip Elez (Jahrgang 1994, Innenverteidiger, HNK Rijeka, 2,5 Millionen Euro) © Hannover 96 Bobby Wood (Jahrgang 1992, Mittelstürmer, Hamburger SV, Leihe) © imago Takuma Asano (Jahrgang 1994, Hängende Spitze, Hannover 96, Leihe) © imago/VI Images Kevin Wimmer (Jahrgang 1992, Innenverteidiger, Stoke City, Leihe) © imago/PA Images Die Transfers des 1. FSV Mainz 05 in der Saison 2018/2019 Jean-Philippe Mateta (Jahrgang 1997, Mittelstürmer, Olympique Lyon, 8 Millionen Euro) © imago/PanoramiC Pierre Kunde Malong (Jahrgang 1995, zentrales Mittelfeld, Atlético Madrid, 7,5 Millionen Euro) © imago/Martin Hoffmann Moussa Niakhaté (Jahrgang 1996, Innenverteidiger, FC Metz, 6 Millionen Euro) © imago/PanoramiC Philipp Mwene (Jahrgang 1994, Rechtsverteidiger, 1. FC Kaiserslautern, ablsösefrei) © 2017 Getty Images Die Transfers des SC Freiburg in der Saison 2018/2019 Niclas Thiede (Jahrgang 1999, Torwart, VfL Bochum, 200 000 Euro) © imago/PA Images Luca Waldschmidt (Jahrgang 1996, Mittelstürmer, Hamburger SV, 5 Millionen Euro) © imago/Jan Huebner Dominique Heintz (Jahrgang 1993, Innenverteidiger, 1. FC Köln, 3 Millionen Euro) © 2018 Getty Images Jerome Gondorf (Jahrgang 1988, zentrales Mittelfeld, Werder Bremen, 1,3 Millionen Euro) © imago/Nordphoto Philipp Lienhart (Jahrgang 1996, Innenverteidiger, Real Madrid, 2 Millionen Euro) © imago/Eibner Mark Flekken (Jahrgang 1993, Torwart, SC Freiburg, unbekannt) © imago/Picture Point Die Transfers des VfL Wolfsburg in der Saison 2018/2019 Wout Weghorst (Jahrgang 1992, Mittelstürmer, AZ Alkmaar, 10,5 Millionen Euro) © imago/Pro Shots Daniel Ginczek (Jahrgang 1991, Mittelstürmer, VfB Stuttgart, 10 Millionen Euro) © Getty Marcel Tisserand (Jahrgang 1993, Innenverteidiger, FC Ingolstadt 04, 7 Millionen Euro) © imago/Eibner Felix Klaus (Jahrgang 1992, Rechtsaußen, Hannover 96, 3 Millionen Euro) © dpa Pavao Pervan (Jahrgang 1987, Torwart, LASK Linz, unbekannt) © imago/Eibner Europa Die Transfers von Fortuna Düsseldorf in der Saison 2018/2019 © Getty Marvin Ducksch (Jahrgang 1994, Mittelstürmer, FC St. Pauli, 2 Millionen Euro) © Getty Benito Raman (Jahrgang 1994, Rechtsaußen, Standard Lüttich, 1,5 Millionen Euro) © imago/Picture Point Jean Zimmer (Jahrgang 1993, Rechtsverteidiger, VfB Stuttgart, unbekannt) © Getty Diego Contento (Jahrgang 1990, Linksverteidiger, Girondins Bordeaux, ablösefrei) © imago/PanoramiC Kenan Karaman (Jahrgang 1994, Linksaußen, Hannover 96, ablösefrei) © imago Kevin Stöger (Jahrgang 1993, offensives Mittelfeld, VfL Bochum, ablösefrei) © imago/Camera 4 Aymen Barkok (Jahrgang 1998, Offensives Mittelfeld, Eintracht Frankfurt, Leihe) © 2018 Getty Images Alfredo Morales (Jahrgang 1990, zentrales Mittelfeld, FC Ingolstadt 04, ablösefrei) © imago/DeFodi Davor Lovren (Jahrgang 1998, Linksaußen, Dinamo Zagreb II, 750.000 Euro) © 2018 Getty Images Die Transfers des 1. FC Nürnberg in der Saison 2018/2019 © imago/DeFodi Christian Mathenia (Jahrgang 1992, Torwart, Hamburger SV, 500 000 Euro) © dpa Törles Knöll (Jahrgang 1997, Hamburger SV, Mittelstürmer, ablösefrei) © imago/Nordphoto Kevin Goden (Jahrgang 1999, Rechtsverteidiger, 1. FC Köln U19, ablösefrei) © imago/Herbert Bucco Timothy Tillman (Jahrgang 1999, offensives Mittelfeld, FC Bayern München, Leihe) © imago/Avanti Robert Bauer (Jahrgang 1995, Rechtsverteidiger, Werder Bremen, Leihe) © Getty