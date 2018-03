Free-TV-Knaller: So schaust du kostenlos das Spiel zwischen dem FC Bayern gegen Gladbach

Darüber dürften sich viele Fußballfans freuen! Am 30. Bundesliga-Spieltag treffen mit dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach zwei Vereine aufeinander, die die Geschichte der Bundesliga maßgeblich geprägt haben. Die 100. Auflage des Klassikers in der Bundesliga können auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, live erleben. Am Samstag, 14. April überträgt Sky Sport News HD die Partie live und für jedermann frei empfangbar. Darüber hinaus steht auf dem Sky Sportportal skysport.de und in der Sky Sport App auch ein frei empfangbarer Livestream des Senders zur Verfügung.

Ab 17.30 Uhr stimmt das Moderatoren-Duo Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher die Zuschauer mit den Sky Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund auf das Topspiel ein. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Bundesliga-Spiel am Samstag um 18.30 Uhr live im Free-TV übertragen wird. Als Kommentator wird Wolff-Christoph Fuss durch das Duell des Rekordmeisters gegen die Fohlen-Elf führen, Patrick Wasserziehr und Stefan Hempel gehen als Field-Reporter auf Stimmenfang.