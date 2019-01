Freitag gegen Essen: „Icefighters-Mentalität“ dringend gesucht

Das Team soll nun noch mehr Fahrt aufnehmen. Das Heimrecht in den Pre-Playoffs ist sicher der Wunschgedanke. Am Freitagabend(20 Uhr) gegen die Moskitos Essen im Kohlrabizirkus soll bestenfalls der erste Schritt dorthin vollzogen werden. Gerike: „Wenn man gegen Essen nicht von Anfang an hellwach ist, wird es sehr schwer. Wir müssen die Leistung vom ersten Heimspiel gegen sie auf das Eis bringen.“ Überhaupt ist der Trainer nicht vollends zufrieden. „Die letzten Auftritte waren alle okay, aber es muss noch mehr Feuer rein. Wir sind noch von der typischen Icefighters-Mentalität entfernt.“ Bis auf Benjamin Kosianski, der „noch eine Woche Pause bekommt“, so Gerike, sind alle Mann an Bord. Und nicht nur das, auch eine Überraschung bahnt sich bei den Leipziger Kufencracks an.