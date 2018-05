French Open: Kerber und Görges überzeugen - Serena Williams siegt beim Comeback

Anzeige

Serena Williams kann es auch als stolze Mama noch - und das im Catwoman-Outfit: Erleichtert freute sich die erfolgreichste Tennisspielerin der Profigeschichte bei den French Open über ihre gelungene Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne. Der 7:6 (7:4), 6:4-Sieg der 36-jährigen Amerikanerin über die Tschechin Kristyna Pliskova drängte am Dienstag in Paris auch die deutschen Erstrundensiege des vierten Tages an den Rand. Alexander Zverevs älterer Bruder Mischa, Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer folgten dem Weltranglisten-Dritten in Runde zwei. Bei den Damen siegten nach Andrea Petkovic auch Angelique Kerber und Julia Görges.

Direkt nach der Zitterpartie gegen die zumeist ebenbürtige Weltranglisten-70. Pliskova gestand Williams vor den 15 000 Fans auf dem Court Philippe Chatrier: „Ich bin so glücklich, ein Match hier gewonnen zu haben. Ich nehme es Tag für Tag. Ich setze mich nicht unter Druck.“ Erstmals seit ihrem 23. Grand-Slam-Triumph bei den Australian Open Ende Januar 2017 - als sie schon schwanger war - absolvierte Williams wieder eine Partie bei einem der vier größten Turniere.

Serenas Comeback-Erfolge bisher überschaubar

Seit ihrem ersten Comeback-Versuch Ende Dezember waren die Erfolge bei den wenigen Auftritten vor allem in den USA überschaubar. In Paris betrat die über lange Jahre dominierende Spielerin, die nur noch auf Rang 451 der Weltrangliste geführt wird, trotz Sonnenscheins und nachmittäglicher Wärme in einem schwarzen Ganzkörperanzug den Platz. „Er ist bequem, ich habe ihn ein paar Mal probiert. Ich fühle mich als Kriegerin, ich lebe in einer Fantasie-Welt“, erzählte sie.

Die 10 bestbezahltesten Tennis-Profis 10. Platz - Tomas Berdych. Preisgeld insgesamt: 28.683.100 US-Dollar. Der Tscheche konnte bislang noch keinen Grand-Slam-Titel holen, gewann aber bereits zwei Mal den Davis Cup. © Rooney / Getty 9. Platz - David Ferrer. Preisgeld insgesamt: 30.915.800 US-Dollar. Der Spanier wird seit dem Jahr 2000 in der Tennis-Weltrangliste aufgeführt. Seine größten Erfolge waren drei Siege beim Davis Cup. © Kanaris / Getty 8. Platz - Stanislas Wawrinka. Preisgeld insgesamt: 30.955.500 US-Dollar. "Stan the man", wie seine Fans ihn liebevoll nennen, wurde zum Schweizer des Jahres 2013 gewählt. Er konnte bislang drei Grand-Slam-Titel gewinnen. © Barbour / Getty 7. Platz - Marija Scharapowa. Preisgeld insgesamt: 37.029.476 US-Dollar. Im Jahr 2016 wurde Scharapowa positiv auf Doping getestet und für 15 Monate gesperrt. Seit ihrer ersten Profisaison im Jahr 2001 konnte sie 5 Grand-Slam-Turniere gewinnen. © Rooney / Getty 6. Platz - Venus Williams. Preisgeld insgesamt: 39.900.489 US-Dollar. Die ältere Schwester von Serena Williams ist bereits seit 1994 Profi. Sie gewann bisher sieben Grand-Slam-Turniere. © Brunskill / Getty 5. Platz - Andy Murray. Preisgeld insgesamt: 60.807.600 US-Dollar. Der Brite ist der einzige Tennisspieler der Welt, der zweimal in Folge Olympiagold im Einzel gewann. © Brunskill / Getty 4. Platz - Serena Williams. Preisgeld insgesamt: 84.463.131 US-Dollar. Die US-Amerikanerin gilt als die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten. Seit ihrer ersten Profisaison 1995 konnte sie 23 Grand-Slam-Titel gewinnen. © Spencer / Getty 3. Platz - Rafael Nadal. Preisgeld insgesamt: 94.936.800. Für viele Experten ist Nadal der beste Sandplatzspieler aller Zeiten. Er gewann bisher 16 Grand-Slam-Titel. © Dodge / Getty 2. Platz - Novak Djokovic. Preisgeld insgesamt: 109.995.000 US-Dollar. Der Serbe war der erste Tennisspieler, der die Marke von 100 Millionen US-Dollar Preisgeld überschritten hat. © Spencer / Getty 1. Platz - Roger Federer. Preisgeld insgesamt: 115.542.000 US-Dollar. Der 20-malige Grand-Slam-Champion aus der Schweiz ist mit seinen 36 Jahren die älteste Nummer Eins der Tennis Weltrangliste. © Denholm / Getty

Ob austrainiert oder nicht - Williams zeigte gewohnte Power in den Schlägen und den gefürchteten Kampfgeist, aber auch spielerische und körperliche Defizite. In der Partie mit insgesamt 28 Assen von beiden Seiten und nur wenigen attraktiven Ballwechseln biss sie sich in 1:45 Stunden durch. Ob dies reicht, um am Donnerstag gegen die Australierin Ashleigh Barty zu bestehen, wird sich zeigen.

Kerber zeigt überzeugende Vorstellung

Angelique Kerber verbuchte mit dem 6:2, 6:2 im deutschen Duell gegen Mona Barthel erstmals nach zwei Erstrunden-Niederlagen wieder einen Erfolg in Paris und zeigte eine überzeugende Leistung. Ebenso Julia Görges. Sie schlug die einstige Australian-Open-Finalistin Dominika Cibulkova aus der Slowakei 6:4, 5:7, 6:0.

Alexander Zverev will schon an diesem Mittwoch gegen den Serben Dusan Lajovic schon unter die letzten 32 in Paris einziehen, ein Trio könnte am Donnerstag folgen. „Ich werde alles dafür geben, das ist natürlich ein Ziel“, sagte Struff nach dem unerwartet klaren 6:1, 6:3, 6:0 über Jewgeni Donskoi aus Russland. Nun geht es gegen den Amerikaner Steve Johnson. Marterer schaltete den Amerikaner Ryan Harrison mit 6:1, 6:3, 7:5 aus und erreichte erstmals die zweite Runde im Stade Roland Garros. Der 22-jährige Nürnberger trifft am Donnerstag in einem interessanten Duell auf den erst 19-jährigen kanadischen Jungstar Denis Shapovalov. Mischa Zverev beendete die letzten French Open des bald abtretenden Bayreuthers Florian Mayer früh mit einem 6:2, 6:1, 7:6 (7:3)-Erfolg.

Nadal quält sich gegen Bolelli

Carina Witthöft erlebte dagegen nicht zum ersten Mal in diesem Jahr eine Enttäuschung. Die Hamburgerin verlor 4:6, 2:6 gegen die Französin Fiona Ferro, die nur dank einer Wildcard im Hauptfeld steht und lediglich die Nummer 257 der Weltrangliste ist. Am Montag waren bereits Laura Siegemund und Tatjana Maria gescheitert, Andrea Petkovic erreichte die zweite Runde.

Rafael Nadal: Seine Karriere in Bildern Legende: Rafael Nadal gehört zu den größten Spielern der Tennis-Geschichte. Der Spanier wurde am 3. Juni 1986 in Manacor auf Mallorca geboren und konnte in seiner Karriere bereits über 70 Titel auf der ATP-Tour gewinnen. Der SPORTBUZZER zeichnet die Karriere des "Stiers von Manacor" nach. © imago Nachdem er in einem Vorbereitungsspiel als 14-Jähriger für den verhinderten Boris Becker einsprang und unerwartet Tennis-Legende Pat Cash besiegte, debütierte Nadal 2001 im Alter von 15 Jahren auf der Tour. Schnell machte sich der Milchbubi mit aggressivem Powertennis einen eigenen Namen. © imago 2003 kam Nadal bei seinem ersten Auftritt in Wimbledon überraschend bis in die dritte Runde, in der er Paradorn Srichaphan unterlag. © imago Der endgültige Durchbruch gelingt Nadal 2005: Elf Titel holt er auf der ATP Tour - so viele wie in keiner anderen Saison. Der größte Erfolg gelingt ihm in Roland Garros. Bei den French Open besiegt er im Finale Mariano Puerta mit 6:3, 4:6, 6:4 und 6:3 und ist seit Mats Wilander 1982 der erste Spieler, der bei seinem ersten Auftritt in Paris gleich den Turniersieg feiern kann. © imago 19 Jahre und zwei Tage war Nadal beim Turniersieg alt - die Trophäe erhielt er aus den Händen von Fußball-Superstar Zinedine Zidane. Er machte sich zum jüngsten Grand-Slam-Sieger seit André Agassi 1990. © imago Für Nadal ist es der Beginn einer innigen Liebesbeziehung: Der Mallorquiner konnte das Turnier auf dem Sand von Roland Garros insgesamt zehnmal gewinnen, zuletzt 2017. In Paris wird er zum Helden, auf Sand ist er über viele Jahre hinweg praktisch unbesiegbar. © imago So jung: Nadal war zu Beginn seiner Karriere sehr schüchtern - ganz anders auf dem Platz. Vor allem seine linke Vorhand ist auf der Tour schon zu Beginn seiner Karriere gefürchtet. Legendär: Die peitschenartige Bewegung und das laute Stöhnen bei seinem Paradeschlag. © imago Seit der Jugend an seiner Seite: Onkel Toni ist nicht nur Trainer, sondern auch väterlicher Freund und ehrgeiziger Motivator. © imago Auch 2006 gewinnt Nadal die French Open, diesmal im Finale gegen seinen späteren Dauerrivalen Roger Federer. Der leidenschaftliche Spanier und der Gentleman aus der Schweiz - das passt auch menschlich nicht immer. © imago Ein paar Wochen später treffen sich Federer und Nadal in Wimbledon wieder. Beim Lieblingsturnier des Schweizers hat diesmal Federer die Nase vorn. Ohnehin wäre Nadal wohl das Nonplusultra in der Tennis-Geschichte, hätte es Federer nicht gegeben. Der Schweizer ist dem Spanier immer noch eine Nasenlänge voraus. © imago Das gleiche Finale gibt es auch 2008. Das Spiel zwischen Nadal und Federer gilt bis heute als eines der besten Tennis-Finals der Geschichte. Die Legenden John McEnroe und Björn Borg bezeichneten das Spiel als das beste Spiel, das sie jemals gesehen hatten - am Ende gewann Nadal. © imago Federer und Nadal spielten das längste Finale der über 130-jährigen Turniergeschichte. Der Spanier, der sich seinen Ruf als "Stier von Manacor" redlich verdiente, gewann mit 6:4, 6:4, 6:7, 6:7 und 9:7. © imago 2008 holt Nadal auch Gold bei den Olympischen Spielen von Peking. Im Finale besiegte er den Chilenen Fernando González. © imago Die Frau an seiner Seite: Seit 2005 ist das María Francisca (Xisca) Perelló. Sie ist häufig auf der Tour dabei. © imago Sieben Monate lang fehlt Nadal 2013 wegen Verletzungen - insgesamt 222 Tage. Trotzdem gibt er nicht auf, arbeitet sich zurück und gewinnt erneut die French Open sowie die US Open. © imago Auch die Jahre 2015 und 2016 sind geprägt von Verletzungsproblemen. 2015 verliert er erstmals nach 39 Spielen wieder in Roland Garros, muss bereits im Viertelfinale Novak Djokovic den Vortritt lassen. Die Saison beendete er auf Platz 5 der Weltrangliste, seiner schlechtesten Platzierung seit elf Jahren. © imago Nadal kehrt aber erneut zurück. 2017 gelingt ihm bei den Australian Open der erste Finaleinzug in einem Grand Slam seit 2014. Im Finale unterlag er Federer in fünf Sätzen. Doch Nadals Rückkehr an die Weltspitze war nicht mehr aufzuhalten. © imago La Decima: 2017 holt Nadal seinen zehnten Titel bei den French Open. Seit seinem Debüt 2005 gab es nur drei andere Sieger - Roger Federer 2009, Stan Wawrinka 2015 und Novak Djokovic 2016. Jahre, in denen Nadal mit großen Verletzungen zu kämpfen hatte. © imago Bei den US Open 2017 kehrt Nadal einmal mehr zur absoluten Bestform zurück. Er ist - nach vielen Jahren Verletzungsproblemen - wieder "The Man To Beat", also derjenige, den es zu besiegen gilt. © imago Auch mit über 30 Jahren noch auf der Höhe seines Könnens: Rafael Nadal gehört zu den besten Tennisspielern aller Zeiten. © imago

Der zehnmalige French-Open-Champion Rafael Nadal musste sich gegen den Italiener Simone Bolelli quälen. Der 6:4, 6:3, 7:6 (11:9)-Sieg im am Montagabend beim Stand von 0:3 im dritten Satz abgebrochenen Match stand erst nach knapp drei Stunden und vier abgewehrten Satzbällen fest. Die zweimalige Paris-Siegerin Maria Scharapowa aus Russland gewann nach einem 0:3-Rückstand im dritten Satz noch 6:1, 4:6, 6:3 gegen die niederländische Qualifikantin Richel Hogenkamp.

