"Freuen uns extrem für ihn": So feiert Hannover 96 seinen Hendrik Weydandt

Als Hendrik Weydandt in Bremen die Führung für Hannover 96 erzielte, sprach das ganze Land von dem Fußball-Märchen. Von der Kreisliga bis hin zum Bundesliga-Torschützen - und das jetzt sogar mit Profivertrag.

​"Er legt die Messlatte immer höher"

Weydandt selbst mochte sich am Sonnabend nach seinem Karrierehöhepunkt nicht äußern. „Das ist auch gut so“, sagte Trainer André Breitenreiter. „Er will sich auf den Fußball konzentrieren und sich nicht ablenken lassen.“ Dafür sprechen seine 96-Kollegen in den höchsten Tönen von „Henne“ Weydandt.