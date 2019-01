Fortuna Düsseldorf und Trainer Friedhelm Funkel trennen sich am Saisonende – das gab der Bundesligist am Freitag im Trainingslager in Marbella bekannt. Die Gründe dafür sind kaum nachzuvollziehen: Die Klubbosse um den neuen Manager Lutz Pfannenstiel wollten mit einer möglichen Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags warten, bis feststeht, ob Fortuna tatsächlich den Klassenerhalt packt. Dabei wäre Funkel, der – absolut nachvollziehbar – auf eine schnelle Einigung drängte, sogar bereit gewesen, einen Kontrakt zu unterschreiben, der nur für die erste Liga gültig gewesen wäre. Offenbar ist man also nicht von der Arbeit des Trainers überzeugt, was umso mehr verwundert.