Trainer Friedhelm Funkel und Fortuna Düsseldorf gehen am Ende der laufenden Bundesliga-Saison getrennte Wege. Dies verkündete der Klub am Freitag im Rahmen einer bemerkenswerten Medienrunde im Trainingslager in Marbella. Fortuna-Boss Robert Schäfer erläuterte die verschiedenen Standpunkte bei den Vertragsgesprächen, Funkel selbst verkündete dann mit den Tränen kämpfend sein Karriereende im kommenden Sommer. "Das ist meine letzte Trainerstation, weil ich niemals wieder eine Mannschaft finde, die charakterlich so stark ist", sagte der 65-Jährige nach Angaben der Bild.