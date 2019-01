Die Trainerfrage bei Fortuna Düsseldorf entwickelt sich zur Posse. Nachdem der Klub am Freitag in einer bemerkenswerten Medienrunde erklärt hatte, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Friedhelm Funkel mit Ablauf der aktuellen Saison enden werde, kündigte der Verein am Samstagvormittag auf seiner Webseite die Wiederaufnahme der Verhandlungen an.

"Wir haben uns gestern Abend noch einmal zusammengesetzt, um in Ruhe über alles zu reden“, werden Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer und Funkel in einer gemeinsamen Erklärung zitiert: "Dabei ist uns bewusst geworden, dass zwei Dickköpfe zu sehr auf ihren Positionen beharrt haben. Das war ein Fehler. Im Interesse von Fortuna Düsseldorf werden wir gemeinsam diesen Fehler korrigieren." In der kommenden Woche werde es erneut "konkreten Vertragsgespräche" geben, kündigte der Klub an. Das Ziel sei es, vor dem Rückrundenstart am 19. Januar beim FC Augsburg "eine Einigung zu erzielen".