Friedhelm Funkel: Düsseldorf-Trainer spricht nach Vertrags-Posse über seine Zukunft

Friedhelm Funkel hat sich vor einem klärenden Gespräch über seine Zukunft bei Fortuna Düsseldorf eher pessimistisch gezeigt. Der Trainer, dessen Abschied zum Saisonende in der vergangenen Woche erst angekündigt und dann wieder abgeblasen wurde, sprach in einem Interview mit der Rheinischen Post über seine Situation. Am Dienstag wollen beide Parteien sich treffen. "Ich bin nicht so optimistisch wie Robert (Vorstandschef Robert Schäfer, d. Red.) es vielleicht ist. Das kann ich auch nicht sein", sagte der 65-Jährige, der die Düsseldorfer in die Bundesliga führte und auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert.

Die Fortuna hatte vor wenigen Tagen für einen Eklat gesorgt und den Abschied Funkels zum Ende der Saison verkündet. Nach einem Aufschrei im Netz und in der F95-Fanszene der Nordrhein-Westfalen wurde dann überraschend verkündet, dass man doch weitere Gespräche führen werden.

Funkel: Würde mit Fortuna Düsseldorf sogar in die 2. Bundesliga gehen

Der Kontrakt Funkels könne schon vor dem Rückrundenstart verlängert werden, sagte Schäfer am Sonntag im Doppelpass - Kommando zurück also. Funkel: "Im Laufe der Gespräche wird man sehen, wie weit wir uns annähern, damit ich für ein weiteres Jahr in der ersten Liga unterschreiben kann. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich weitermache.“

Gefeierter Funkel: Fans sind „unglaublich“.