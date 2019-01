Fortuna Düsseldorf verlängert Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel nach Tränen-Theater

Erst Tränen-Theater, jetzt plötzlich doch die Vertragsverlängerung. Fortuna Düsseldorf und Trainer Friedhelm Funkel haben sich nun doch auf einen neuen Vertrag bis 2020 geeinigt. Noch am Freitag hieß es, dass die Vertragsgespräche zwischen dem 65 Jahre alten Aufstiegstrainer Funkel und der Fortuna gescheitert seien. Unter Tränen kündigte der Coach bei einer denkwürdigen Presserunde im Trainingslager in Spanien sein Karriereende an.

Fortuna-Boss Schäfer über die Vertragsverlängerung: "Haben Fehler korrigiert"

Nach einem Aufschrei im Netz und in der F95-Fanszene der Nordrhein-Westfalen wurde dann überraschend verkündet, dass man doch weitere Gespräche führen werde. Beide Seiten seien zunächst „zu dickköpfig“ gewesen, räumte der Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer mit Blick auf den Freitag und das zu diesem Zeitpunkt verkündete Aus ein. "Wir freuen uns sehr, dass wir eine Einigung im Sinne von Fortuna Düsseldorf erzielen konnten", erklärt Schäfer nun in der Mitteilung zur Vertragsverlängerung. "Wir haben somit gemeinsam den Fehler aus dem Trainingslager korrigiert. Wir hatten zu jeder Zeit vollstes Vertrauen in Friedhelm Funkel und seine Arbeit. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

Neuer Funkel-Vertrag gilt nur für die 1. Bundesliga

Wichtigstes Ziel, sei nun der Klassenerhalt - auch für Funkel selbst. Sein neuer Vertrag ist nur für die 1. Bundesliga gültig. Bei einem Abstieg müsste sich Düsseldorf also doch einen neuen Trainer suchen. "Mein großer Wunsch war es immer, mit meinem tollen Trainer- und Betreuerstab sowie dieser charakterstarken Mannschaft weiterzuarbeiten", sagte Funkel nach der Vertragsverlängerung. „Ich bin sehr glücklich, dass wir uns darauf noch in der Winterpause einigen konnten. Jetzt können wir uns mit der nötigen Ruhe voll und ganz auf die wichtige Rückrunde konzentrieren."