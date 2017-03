Früherer 96-Profi Bernd Thiele verstorben

Für die Roten absolvierte Thiele 86 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga. Er schoss vier Tore. Mit 30 Jahren beendete er 1986 seine Profi-Laufbahn, nachdem er 96 ein Jahr zuvor als Kapitän zurück in die Bundesliga geführt hatte. "Ich habe mich in Hannover immer sehr wohl gefühlt", sagte Thiele vor einem Jahr in einem Interview mit der 11 Freunde. Nach seiner Zeit als Profifußballer trug der Defensivspezialist das Trikot von Arminia Hannover und die TuS Wettbergen.

Thiele war für seine kompromisslose Art bekannt und wurde deshalb von den Schalke-Fans "Terrier" oder "Blut-Thiele" genannt. Seine Gegenspieler bearbeitete er dabei oftmals schon verbal vor dem Spiel. In seiner Karriere bekam er 74 gelbe Karte, flog aber nur einmal vom Platz. Wie er das machte? "Ich war der einzige Fußballer, der den Schiris im Stehen mit den Händen die Schnürsenkel zubinden konnte. Weil ich mit der Gelben Karte oftmals gut bedient war, habe immer, wenn ich den Karton gesehen hatte, artig vor dem Schiedsrichter einen Diener bis zum Boden gemacht. Der Trick hat stets funktioniert", erklärte Thiele der 11 Freunde.

mit dpa​