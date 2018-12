Fans von Hannover 96 zünden Pyro – Schiedsrichter unterbricht Spiel in Mainz

Fans von Hannover 96 haben kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit beim FSV Mainz 05 eine Spielunterbrechung provoziert. Sie zündeten in ihrem Block Pyrotechnik, das Spielfeld verschwand in einem dichten Rauch. Der Schiedsrichter Robert Hartmann unterbrach die Partie und schickte die Spieler in die Kabine.

Der Stadionsprecher ermahnte die Fans; Niclas Füllkrug und Waldemar Anton liefen zum Auswärtsblock und redeten auf die mitgereisten 96-Anhänger ein. Erst nach nach fünf Minuten pfiff der Unparteiische die Partie wieder an.