FSV Zwickau verpflichtet Anthony Barylla von RB Leipzig

Zwickau (dpa). Der FSV Zwickau hat den ersten neuen Spieler für die nächste Saison in der 3. Liga verpflichtet. Anthony Barylla wechselt von der U23 des Bundesligisten RB Leipzig zum FSV. Der 19 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2019.

Barylla, dessen Vater Andrè bereits von 1993 bis 1999 das FSV-Trikot trug, spielte in seiner Jugend beim SV Schmölln nur wenige Kilometer von Zwickau entfernt. Bei den Leipzigern erhielt er in den vergangenen sieben Jahre eine umfassende Ausbildung im RB-Nachwuchsleistungszentrum.

In der aktuellen Saison kam der gebürtige Geraer auf 20 Einsätze in der Regionalliga Nordost, in denen er zwei Tore erzielte. „Anthony ist ein junger, sehr gut ausgebildeter Spieler, der zu hundert Prozent in unser Anforderungsprofil passt“, meinte FSV-Sportdirektor David Wagner. bundesligist RB Leipzig wird nach dieser Saison seine U23 auflösen.