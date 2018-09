Wolff Fuss: Die Bayern-Dominanz ist frappierend - Gegner müssen mutiger werden

Die Dominanz der Bayern ist frappierend. Schon früh im Jahr. Wenn der Vorjahressiebte aus Stuttgart in einem Heimspiel bereits am zweiten Spieltag die weiße Fahne schwenkt und mit Anpfiff nur auf Schadensbegrenzung aus ist, dann ist das durchaus mustergültig für den Großteil der Bundesligavereine. Das werden wir sicher noch häufiger sehen in dieser Spielzeit.

„Was sollen wir machen?“, antwortete Mario Gomez beispielsweise nach dem Spiel am Samstag fragend . Und er hat ja nicht unrecht. Das Risiko abgeschossen zu werden, ist den meisten offenbar näher, als die Chance zu punkten oder gar zu gewinnen. Was tun?

Man kann sogar gegen Bayern Pokalsieger werden

Vielleicht hilft es schon, wenn mehr Klubs, die Spiele gegen die Bayern wahrhaftig und glaubwürdig als das angehen, was auf Pressekonferenzen im Vorfeld in der Regel zu Protokoll gegeben wird: es sei das „Spiel des Jahres“, mit „Pokalcharakter“, in dem man „nichts zu verlieren“ habe. Ich finde es überraschend, wie häufig man das hört und wie selten man es tatsächlich umgesetzt sieht. Niko Kovac hat mit der Eintracht in der vergangenen Saison gezeigt, was möglich ist. Man kann gegen Bayern sogar Pokalsieger werden.