Führerscheinaffäre: RB Leipzigs Naby Keita akzeptiert Schuldspruch – Streit um Geldsumme

Leipzig. Der Schuldspruch gegen Fußballstar Naby Keita (23) ist rechtskräftig. Wie der Sprecher des Leipziger Amtsgerichts, Stefan Blaschke, am Freitag auf Anfrage der LVZ sagte, hat die Verteidigung des Profis von RB Leipzig den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Höhe der Tagessätze beschränkt. Der entsprechende Antrag sei am 13. Februar eingegangen.

Rückblick: Keita soll am 2. Dezember 2016 bei der Fahrerlaubnisbehörde einen Führerschein der Republik Guinea vorgelegt und damit eine deutsche Fahrerlaubnis beantragt haben. Am 19. Januar 2017 soll er dann einen weiteren Führerschein aus seiner Heimat eingereicht haben. Beide wurden später vom Landeskriminalamt Sachsen als „Totalfälschung“ identifiziert. Nach einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig erließ das Amtsgericht am 5. Oktober 2017 einen Strafbefehl über 50 Tagessätze à 8300 Euro wegen Urkundenfälschung. Insgesamt sollte Keita 415.000 Euro zahlen.