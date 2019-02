Führungswechsel in der Premier League: Guardiola überholt Klopp nach City-Sieg

Führungswechsel in der Premier League. Manchester City hat sich am Mittwochabend mit einem 2:0-Sieg über den FC Everton die Tabellenführung der englischen Liga gesichert. Aymeric Laporte erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das Tor, an dem Nationalspieler Ilkay Gündogan beteiligt war. Für die Entscheidung sorgte Gabriel Jesus in der siebten Minute der Nachspielzeit.