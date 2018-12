Eklat in der Premier League: Fulham-Trainer stocksauer auf Spieler - "Wollte ihn umbringen"

Elfmeter-Zoff in der Premier League : Trotz des wichtigen 1:0-Heimsiegs gegen Schlusslicht Huddersfield Town gibt es bei Abstiegskandidat Fulham Streit. Die Londoner kletterten dank des späten Siegtreffers von Stürmer Aleksandar Mitrovic (90.+1) auf den 18. Platz, holten den überlebenswichtigen Sieg - und gehen sich teamintern dennoch hart an. Der Grund: Angreifer Aboubakar Kamara verschoss wenige Minuten vor dem Tor einen Elfmeter für Fulham , nachdem er sich den Ball sehr zum Ärger seiner Teamkollegen und Trainer Claudio Ranieri aus den Händen von Mitrovic geschnappt hatte.

Leroy Sané, Pascal Groß und André Schürrle gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Ranieri wütend: "Er hat sich nicht entschuldigt!"

Was war in der Szene passiert? Als Huddersfields Chris Löwe den Ball in der 81. Minute einer umkämpften Partie mit der Hand spielte, zögerte Schiedsrichter Kevin Friend nicht und gab Elfmeter. Die Chance für Fulham, die "Terriers" um ihren deutschen Trainer David Wagner weiter zu distanzieren und einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller einzufahren. Dann wurde es plötzlich hektisch. Kamara schnappte sich den Ball und ließ nicht mit sich reden - obwohl Mitrovic und die ebenfalls herbeigeeilten Führungsspieler Tom Cairney und Calum Chambers alles versuchten, den 23-Jährigen davon zu überzeugen, Mitrovic den Ball auszuhändigen. Kamara führte den Strafstoß aus und verschoss kläglich gegen den ehemaligen Mainz-Torwart Jonas Lössl.

Direkt nach dem Abpfiff sprach Ranieri mit dem Spieler - der sich komplett uneinsichtig zeigte. Es sei unmöglich, das zu erklären, betonte der erfahrene Italiener, der Leicester City 2016 sensationell zur Meisterschaft führte. Er habe so etwas in seiner Karriere noch nicht erlebt: "Er hat sich nicht entschuldigt. Es war unmöglich, mit ihm zu reden. Er versteht den Grund nicht." Offenbar, so mutmaßte der Trainer-Veteran, habe der Youngster sich berufen gefühlt, weil er zuletzt gegen Manchester United vom Punkt erfolgreich war. Doch beim 1:4 im Old Trafford war Mitrovic schon ausgewechselt.