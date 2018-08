Fulham verliert Auftakt gegen Crystal Palace: So hat André Schürrle gespielt

Diese Niederlage tut richtig weh: André Schürrle hat bei seiner Rückkehr in die Premier League eine herbe Pleite einstecken müssen. Aufsteiger Fulham verlor mit dem Weltmeister in der Startelf zum Auftakt in die neue Saison mit 0:2 (0:1) gegen den Lokalrivalen Crystal Palace. Die Gäste bestraften im London-Derby die Nachlässigkeit der "Cottagers" in der Chancenverwertung sowie einen individuellen Fehler von Torwart Fabri.