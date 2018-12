Füllkrug gegen Freiburg auf der Bank: Flüssigkeit im Knie oder Disziplinar-Maßnahme?

Füllkrug hatte erst am Vorabend des Spiels, so verkündete es 96 offiziell, nach dem Abendessen erneut Schmerzen verspürt. Diagnose: Flüssigkeit im angeschlagenen Knie. Was für ein Glück, dass Mittelstürmer Hadzic da schon für die Mitreise nach Freiburg eingeplant war. Breitenreiter trocken: „Niclas hat Flüssigkeit im Knie. Da gibt es keinen Raum für Spekulationen, dass das einen anderen Grund hat.“

"Es ist nicht so, dass er sich nicht stellen will"

Bei "Fülle" schienen ja erzieherische Maßnahmen notwendig gewesen zu sein. Aber Breitenreiter pocht auf Tatsachen: „Die Verletzung ist amtlich. Es ist nicht so, dass er sich nicht stellen will oder so.“ Was an der Version zweifeln lässt ist, dass 96 twitterte, die Verletzung Füllkrugs sei nach dem Abendessen, vermutlich nach der Nudelsuppe, festgestellt worden. Dass dann aber vorsorglich und ungewöhnlich U23-Stürmer Hadzic als 19. Spieler (im Kader sind nur 18 erlaubt) schon mittags mit nach Freiburg geflogen war, der dann auch in der 78. Minute eingewechselt wurde, lässt an der Abendversion zweifeln.