Füllkrug hat seinen Stammplatz bei Hannover 96 schon sicher und möchte verlängern

Er ist unverzichtbar für 96. Niclas Füllkrug machte im Test am Sonnabend gegen Udinese Calcio (2:1, siehe Extra-Text) sein neuntes Tor in der Vorbereitung. Mit ganz viel Selbstvertrauen im Fuß und im Kopf hämmerte der 96-Stürmer nach dem Foul an Bobby Wood den fälligen Strafstoß flach ins linke Eck. Fülle glänzte aber nicht nur als Vollstrecker in der Partie. Das 1:0 durch Ihlas Bebou legte er mit einem klugen Ball auf, ballte danach die Faust in Richtung Bank. ​Zwei Chefs sind gegangen Füllkrug ist knapp drei Wochen vor dem Liga-Start (am 25. August in Bremen) schon in Bundesligaform. Der 96-Stürmer ist der einzige Spieler im Kader, der seinen Stammplatz jetzt schon sicher hat. „Fülle ist ganz gut dabei. Sonst sucht jeder Spieler noch seine Chance“, sagte Trainer André Breitenreiter.

Die Bilder zum zweiten Test von Hannover 96 gegen Udinese Calcio: Niclas Füllkrug hatte eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem Udinese-Spieler. © Florian Petrow Niclas Füllkrug beim Kopfball. © Florian Petrow Ihlas Bebou klatscht nach dem 1:0 mit Waldemar Anton ab. © Florian Petrow Michael Esser zeigte eine starke Leistung. © Florian Petrow Niclas Füllkrug bejubelt das 2:0. © Florian Petrow Rettet in der Schlusssekunde: Torwart Michael Esser (rechts). © Florian Petrow Waldemar Anton (rechts) köpft den Ball. © Florian Petrow Ihlas Bebou trifft zum 1:0. © Florian Petrow

Der 96-Stürmer hat im Sommer noch mal einen Reifeprozess durchgemacht: Die 14 Treffer aus der vergangenen Saison haben Füllkrug Selbstvertrauen gegeben, das ein Top-Stürmer braucht, um sich in der Liga behaupten zu können. Und: Auf Füllkrug kommen jetzt auch andere Aufgaben zu. Mit Martin Harnik (nach Bremen gewechselt) oder Salif Sané (Schalke) haben zwei Chefs den Club verlassen. Diese Rolle als Kopf der Mannschaft muss jetzt auch Füllkrug übernehmen. ​Füllkrug will seinen Vertrag vorzeitig verlängern Dass er das will, ist zu sehen. Fülle brennt. Der Stürmer ist giftig auf dem Platz, legte sich in den Testspielen auch mal mit den Schiedsrichtern an oder stand Nase an Nase mit seinem Gegenspieler. Zeichen setzen. Nach dem Motto: „Hier bin ich, was wollt ihr?“

Was Fülle will, ist klar. Der Stürmer möchte seinen bis 2020 laufenden Vertrag bei Hannover 96 vorzeitig verlängern. Gladbach war bereit, bis zu 20 Millionen Ablöse für den 14-Tore-Stürmer auf den Tisch zu legen. Füllkrug blieb. „Die Reise hier ist noch nicht zu Ende“, sagte Füllkrug, als die Verhandlungen mit der Borussia für beendet erklärt wurden. Die Verhandlungen mit 96 um ein neues Arbeitspapier in Hannover inklusive einer kräftigen Gehaltserhöhung führt sein Berater Gunther Neuhaus. Der traf am Sonnabend in Österreich ein, schaute sich den Testkick gegen Udinese an.

Niclas Füllkrug - seine Stationen in Bildern Niclas Füllkrug im Jahr 2010, damals spielte er bereits in der Jugend von ... © Petrow ... Werder Bremen. Allerdings hatte er noch viel für seinen Heimatverein Sportfreunde Ricklingen übrig. © Petrow Von Hannover über Bremen nach Nürnberg – und dann wieder nach Hannover! Niclas Füllkrug stürmt seit Sommer 2016 für Hannover 96. Der 23-Jährige kam vom 1. FC Nürnberg. Für Füllkrug ist es eine Rückkehr in die Heimat. © Imago/ulmer 96 ist für Füllkrug eine Herzenssache. Der Stürmer sagt selber, dass er nun bei seinem Traumverein angekommen ist. © Dröse Niclas Füllkrug wurde am 9. Februar 1993 in Hannover geboren, schoss in der Jugend für TuS und SF Ricklingen zahlreiche Tore – als F-Junior in einer Saison waren es einmal 162 Treffer. © Archiv/NP 2006: Niclas Füllkrug als Torjäger der Sportfreunde Ricklingen. Im selben Jahr wechselte er nach Bremen. © Zur Nieden Seit dem Spiel gegen Lautern (0:0) am 21. Januar 2012 steht der Stürmer im Bremer Erstligakader, kam sieben Tage später beim 1:1 gegen Leverkusen als Einwechselspieler zu seinem Bundesliga-Debüt (Foto) und unterschrieb an seinem 19. Geburtstag den ersten Profivertrag (bis 2015). © Imago/ulmer Startelf-Debüt und erstes Bundesliga-Tor: Den 24.3.2012 wird Füllkrug nicht so schnell vergessen. Im Spiel gegen den Aufsteiger Augsburg darf der damals 19-Jährige von Beginn an auf den Rasen – und traf in der 61. Minute ins Tor. „ Es ist das beste Gefühl, das ich je hatte, wenn die Zuschauer jubeln und deine Mitspieler alle auf dich zugelaufen kommen“, sagte Füllkrug damals. Trotzdem war der Schüler nachher nicht glücklich – Bremen hatte nur 1:1 gespielt. © Imago/ulmer Im Sommer 2013 wechselte er auf Leihbasis zu Greuther Fürth. Sechs Tore gelangen ihm bei 22 Einsätzen. Der Höhepunkt war am 2. November 2013: Vier Tore gelangen Füllkrug für die Spielvereinigung beim 6:2-Sieg bei Erzgebirge Aue, darunter ein lupenreiner Hattrick in der ersten Hälfte. © Imago/Zink In der Saison 2015/16 platzte dann der Knoten. Füllkrug gelangen 14 Tore in 22 Einsatzen über 90 Minuten. © imago Trauer: Auch mit Nürnberg verpasste er in der Relegation 2015/16 den Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem 0:1 gegen Frankfurt am 23. Mai 2016 weinte Füllkrug bittere Tränen. © Imago Füllkrug im Jahr 2013 mit seiner Freundin Lisa. Mittlerweile sind beide verheiratet © Imago/ulmer Die Schattenseiten eines Profisportlers: Der verletzte Füllkrug im Februar 2013 auf der Tribüne. © Imago/ulmer Willkommen zuhause, Niclas Füllkrug! © Dröse Im Derby gegen Eintracht Braunschweig wurde Füllkrug am 15. April 2017 durch sein Tor zum 1:0-Endstand zum Helden. © Maike Lobback [Team zur Nieden] Mit den Roten stieg Füllkrug 2017 in die Bundesliga auf. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Spektakulär war vor allem seine Leistung beim 3:2-Sieg über den 1. FSV Mainz 05 im Januar 2018. Füllkrug schoss alle drei 96-Tore. © Maike Lobback