Füllkrug neben Harnik? 96-Sturmfrage scheint gelöst 

Stendel tauscht außerdem im Angriff herum. Niclas Füllkrug soll nach starker Vorbereitung neben Harnik stürmen. Warum sonst ließ Stendel beide in der A-Elf gegen die eigene Reserve beginnen? Füllkrug legte beim 6:1 für Harnik einen seiner vier Treffer vor und holte den Elfmeter raus. „Fülle hat das gut gemacht“, bestätigte 96-Geschäftsführer Martin Bader. Kenan Karaman hatte in der Hinrunde noch für Harnik geackert und seine Sache gut gemacht. Aber Karaman geht erst mal leer aus. Füllkrug ist die noch offensivere Variante, körperlich präsenter, zielstrebiger – nur bei den Details in Füllkrugs Defensivarbeit war Stendel nicht immer zufrieden gewesen. Aber während der Wintervorbereitung zog der Stürmer mindestens gleich mit Karaman.

Die Stimmung ist aufstiegsreif. 96 alberte bei den Aufwärmsprints in einem bunten Hütchenspiel herum. Marvin Bakalorz machte nach der Grippe auch schon wieder erste Ballübungen. Würden Kapitän Manuel Schmiedebach (Muskelfaserriss) und Dauerbrenner Waldemar Anton (Grippe) fit sein, wäre alles perfekt vor dem Rückrundenstart am Montag gegen Kaiserslautern. Vor allem die Stars Noah Sarenren-Bazee, Salif Sané und Martin Harnik bewegen sich wie eine Truppe listiger Hütchenspieler, die Lautern die Punkte abtricksen wollen. Das Trio probierte nach Toren schon Jubeltänze aus. 96-Trainer Daniel Stendel ließ die ausgelassenen Profis gewähren.

Füllkrug muss ohnehin noch eine Statistik geradebiegen. Wenn er in der Startelf stand, konnte 96 bisher kein Ligaspiel gewinnen. Das war beim 1:1 in Bochum so, beim 0:2 gegen Dresden und beim 3:3 in Bielefeld. 96 setzt auf auf eine starke Füllkrug-Rückrunde wie vor einem Jahr in Nünberg. Zehn seiner 14 Tore erzielte der Ricklinger Junge erst nach der Winterpause.

Oliver Sorg, bislang eher kein Gewinner des Winters, wird für seine Geduld belohnt und soll gegen Lautern als rechter Verteidiger anfangen, weil der junge Anton krank ausfällt. Stendel kann Sané wieder in die Innenverteidigung stellen, weil Bakalorz bis Montag gesund sein wird. Iver Fossum bietet sich als Mittelfeldpartner für den verletzten Schmiedebach an. Aus dem Winterschlaf ist endlich auch Sarenren-Bazee aufgewacht. Von seinen Adduktorenproblemen ist nichts mehr zu sehen, er erzielte gestern ein trickreiches Hebertor im Trainingsspiel und gehörte zum Siegerteam eines Miniturniers: Mit Sané, Harnik, Stefan Strandberg, Felix Klaus und Sorg. Stendels Belohnung fürs feiernde Siegerteam: ein paar lustige Sprints.