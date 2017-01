Füllkrug oder Karaman: Das Duell um den Platz neben Harnik

Einen Platz im 96-Angriff zu ergattern ist gar nicht so einfach. Die Offensive der „Roten“ ist in der 2. Liga am namhaftesten und besten besetzt – und darum beneiden die meisten Konkurrenten den Club. Martin Harnik ist der Bekannteste von ihnen, und weil bei ihm auch Leistung und Torausbeute stimmen, ist der österreichische Nationalspieler der einzig Gesetzte im Team von Trainer Daniel Stendel.

Bisher tobte ein Dreikampf um den Platz neben Harnik (fehlte wegen einer Grippe); daraus ist nach dem Spiel gegen die Sportfreunde Lotte ein Duell geworden: Niclas Füllkrug gegen Kenan Karaman. Artur Sobiech scheint trotz seines Treffers etwas den Anschluss verloren zu haben. Füllkrug, der Ricklinger Junge, kam lange Zeit gar nicht zurecht nach seinem Wechsel aus Nürnberg. Er wirkte wie ein Fremdkörper. Doch was sich bereits zum Schluss der Hinrunde angedeutet hatte, bestätigte sich im Test gegen den Drittligisten: Der 23-Jährige ist angekommen bei 96. Er hat sein Selbstvertrauen zurück, findet wieder die richtigen Laufwege – und steht halt da, wo ein Torjäger stehen muss. Gegen Lotte schoss er zwei wunderbare Tore – und ist auf einem guten Weg, am Montag gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Startformation zu kommen.

Karaman war am Sonnabend kaum zu sehen, verzettelte sich dazu des Öfteren. Aber der 22-Jährige war in der Hinserie sehr häufig gesetzt – und zahlte das Vertrauen seines Trainers in schöner Regelmäßigkeit zurück. Darum darf auch er sich nach wie vor Hoffnungen auf die Anfangself machen.Sobiech dagegen, Stammspieler der ersten Partien, hat den Konkurrenzkampf wohl vorerst verloren. Der 26-Jährige traf zwar gegen Lotte, blieb aber nach seiner Einwechslung absolut blass, wirkte sehr ungelenk

.Seine Chance genutzt hat auch Uffe Bech, der für den verletzten Noah Joel Sarenren Bazee gegen die Sportfreunde spielte. Auf ihn kann Stendel gegen Kaiserslautern zählen. Seinen Eindruck aus der Hinserie bestätigte hingegen Linksverteidiger Miiko Albornoz, der Edgar Prib (Grippe) vertrat. Er war die große Schwachstelle in der 96-Abwehr, ließ sich mehrfach überrennen. Richtig sicher wirkte auch Florian Hübner (für Salif Sané) nicht.