Fünf Geheimnisse: Das macht Klopp in Liverpool so erfolgreich

Es ist der Höhepunkt seiner Karriere beim FC Liverpool: Jürgen Klopp hat die Engländer bis ins Halbfinale der Champions League gecoacht. Am Dienstag steht das große Spiel gegen den AS Rom an - wir verraten die fünf großen Klopp-Geheimnisse beim LFC.

Jürgen Klopp steht gerne in der Öffentlichkeit, er zelebriert den Umgang mit Fans und Medien, und er interessiert sich für die Vorgänge in der Weltpolitik. Der Posten als Bundeskanzler wäre trotzdem nichts für ihn, wie er dem Guardian verraten hat, halb im Spaß natürlich. „Es ist ein sehr schwerer Job, der nicht so gut bezahlt ist wie die Arbeit als Fußballtrainer. Ich bleibe in Liverpool”, sagte er.

Eine gute Nachricht für die Fans. Klopp hat den Verein seit Amtsantritt im Oktober 2015 Schritt für Schritt besser gemacht. Der vorläufige Höhepunkt ist der Einzug ins Halbfinale der Champions League, in dem es am Dienstag (20.45 Uhr/Sky - hier im Liveticker) im Hinspiel gegen die AS Rom geht.

Das sind die fünf Geheimnisse von Jürgen Klopp in Liverpool!

Seine Art: Klopp landet bei Klubs, die von Gefühlen und dem Zusammenhalt leben. So war es in Mainz, so war es in Dortmund, so ist es in Liverpool. Zufall ist das nicht. Der Trainer ist bekannt für seine emotionale Art. Die Fans an der Anfield Road verehren ihn als „The Normal One”, der versteht, was es bedeutet, Trainer in Liverpool zu sein. Gerade hat der Verein ein Video veröffentlicht, in dem Stadt und Klub gewürdigt werden. „Das sind unsere Straßen, unsere Pubs, unsere Fahnen”, spricht die Stimme im Hintergrund, Klopps Stimme. Es passt zwischen ihm und dem Verein.

Die Transfers: In der Vergangenheit hat Liverpool Kritik für seine Personalpolitik bekommen, doch die Einkäufe in dieser Saison sind Volltreffer. Der Schotte Andrew Robertson, für 9 Millionen Euro aus Englands 2. Liga geholt, gehört als linker Verteidiger zu den Entdeckungen der Saison. Alex Oxlade-Chamberlain, der für knapp 40 Millionen Euro vom FC Arsenal kam, ist dabei, seinen Ruf als ewiges Talent abzulegen. Und Mohamed Salah ist das vielleicht größte Schnäppchen des englischen Fußballs, gemessen an den Summen, die dort sonst bewegt werden. Er kam für 42 Millionen Euro von Liverpools Halbfinalgegner Rom, schoss in 46 Spielen 41 Tore. Auch der teuerste Zukauf Virgil van Dijk, der mehr als 80 Millionen Euro gekostet hat, ist eingeschlagen.

Die neue Sicherheit: Jahrelang war die Defensive Liverpools Schwachstelle. Auch in dieser Saison fehlte Klopps Mannschaft oft die Balance zwischen Vollgas im Angriff und Sicherheit in der Verteidigung. Seit der Verpflichtung von van Dijk Anfang des Jahres hat sich das geändert. Der Innenverteidiger aus den Niederlanden ist in der Luft und am Boden sicher, er beherrscht den Spielaufbau und gibt seinen Mitspielern Sicherheit. Doch die neue Stabilität ist fragil, das war am Wochenende gegen den Tabellenletzten West Bromwich zu sehen. Liverpool verspielte eine 2:0-Führung (Endstand 2:2).

Klopp holt das Beste heraus: Schon in Dortmund war der Trainer dafür bekannt, dass seine Mannschaft mehr war als die Summe der Einzelteile. In Liverpool ist es genau so: Vor allem in der Champions League wachsen die Spieler über sich hinaus. Das könnte an Klopps Umgang mit ihnen liegen. Er ist nachsichtig, verzeiht Fehler und schenkt seinen Profis Vertrauen. Davon profitiert auch Torwart Loris Karius (früher Mainz), der sich als Nummer eins etabliert hat.

Seine Spielweise: Klopp folgt dem Leitsatz, dass im Fußball nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt, sondern das Team mit dem besseren Plan. Im Viertelfinale gegen Manchester City war zu sehen, was das bedeutet. Liverpool hatte weniger vom Spiel, verteidigte aber leidenschaftlich und mit guter Organisation. Die Klopp-typischen Gegenstöße nutzte die Mannschaft und verschaffte dem Verein das erste Halbfinale seit zehn Jahren. Dort soll noch nicht Schluss sein.

