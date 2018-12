4. Erwachsene Auftritte

„Geschlossen und entschlossen“, wie beim 4:1-Sieg am Sonntag gegen Mainz will Rangnick seine Mannschaft auch in München sehen. Die Leipziger sind eingespielt, inzwischen gereifter, ein Großteil der Mannschaft kennt sich länger als zwei Jahre und hat bereits zweimal in München Lehrgeld gezahlt. „Es gibt vermutlich nicht so viele in der Bundesliga, die auf eine Mannschaft zurückgreifen können, die schon so lange zusammen ist“, sagt Rangnick.