Fünf-Satz-Krimi! Alexander Zverev im Achtelfinale der French Open 

Nach einer überragenden Vorbereitung mit Turniersiegen in München und Madrid hat die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev bei den French Open in Paris das frühe Aus in Runde drei gerade noch abwenden können. Der 21-jährige Hamburger, in Roland Garros an 2 gesetzt, besiegte den Bosnier Damir Dzumhur in der dritten Runde mit 6:2, 3:6, 4:6; 7:6 und 7:5.