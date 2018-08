Ronald Reng: Deshalb sind Play-offs für die Bundesliga die einzige Alternative

Zu groß ist der finanzielle und sportliche Vorsprung der Bayern geworden. Wer in der Bundesliga so ehrlich ist wie der Sportvorstand des VfB Stuttgart, Michael Reschke, der spricht es aus: „Um nicht Deutscher Meister zu werden, müssten die Bayern alles falsch machen, wahnsinnig viel Pech haben und irgendein anderer Klub müsste einen außergewöhnlichen Lauf haben.“ Wird nicht passieren, sagte mir Reschke: „Ist vorbei, ist erledigt.“

Alternativen: Langeweile oder Platz zwei feiern

Die Alternativen für Fußballfans und die anderen Klubs scheinen zu sein, sich zu langweilen oder Platz zwei als wahre Heldentat zu feiern. Reschke aber überraschte mich mit einer dritten Option: „Lasst uns darüber reden, Play-offs einzuführen.“ Am Ende der Bundesliga-Saison, so seine Idee, würden die ersten vier noch einmal in Halbfinale und Finale aufeinandertreffen und den Meister ermitteln.

In einzelnen Spielen hätten die anderen wieder eine Chance gegen die Bayern. Und würde die Meisterentscheidung wirklich ungerechter? Die Fähigkeit, seine Leistung exakt auf den Punkt, am entscheidenden Tag, abzurufen, ist auch eine meisterhafte sportliche Qualität.

Die Meisterfeier langweilt sogar die Bayern-Fans

Ich dachte, ich wäre in Sachen Fußball Traditionalist. Aber ich könnte mich leichter an Play-offs in der Bundesliga gewöhnen als an weitere 15 Spieljahre, bei denen der Meister vor dem ersten Spieltag feststeht.