Für 10 Millionen Euro: Luiz Gustavo wechselt zu Olympique Marseille

Beim Vorbereitungsstart des VfL am Montag hatte Gustavo bereits gefehlt und zu Vertragsverhandlungen in Frankreich geweilt. Jetzt ist alles fix. Nach 142 Pflichtspielen, zwölf Toren und sieben Vorlagen ist das Kapitel Wolfsburg für den Brasilianer beendet. "Auch wenn mir der Abschied nicht leicht fällt, ist bei mir in der Sommerpause mehr und mehr der Wunsch gereift, noch einmal etwas Neues auszuprobieren und ein anderes Land und eine andere Liga kennenzulernen", so Gustavo.