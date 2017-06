Für alle Angebote offen: Verkauft der Hamburger SV seine Leistungsträger?

Dem Hamburger SV steht wieder mal ein irrer Sommer bevor: Eigentlich muss der Klub nach einer enttäuschenden Saison investieren. Mäzen Klaus-Michael Kühne scheint dazu sogar bereit, will bis zu 20 Millionen Euro als Soforthilfe in den Kader stecken, der vor allem in der Innenverteidigung, im Tor und im Sturm Bedarf hat. Doch der Aufsichtsrat hat offenbar andere Pläne, wie die Bild berichtet.