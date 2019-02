Für den Saisonendspurt: Dresdner Eislöwen verpflichten Aleksejs Sirokovs

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben für den Schlusspurt in der DEL 2 noch einmal personell nachgelegt. Wie die Sachsen am Samstag mitteilten, wird Aleksejs Sirokovs ab sofort für den aktuellen Tabellenachten auflaufen. Der 37-Jährige Stürmer erhielt zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende.

Wohl kein Einsatz gegen Deggendorf

"Aleksejs bringt durch seine Einsätze in den unterschiedlichsten Top-Ligen jede Menge Erfahrung mit. Um unser Spiel variabler zu gestalten, haben wir genau danach gesucht", so Eislöwen-Geschäftsführer Thomas Barth. „Wir freuen uns über die kurzfristige Verpflichtung", kommentierte Coach Bradley Gratton die Personalie. "Er belegt eine weitere Importstelle, was auf den ersten Blick schwierig erscheinen mag. Der wesentliche Ansatzpunkt ist jedoch der Fakt, dass die Verpflichtung eines so erfahrenen Spielers für neue Impulse in der Kabine sorgt und den Konkurrenzkampf im Kader noch einmal anheizt.“

Sirokovs kam am Samstagnachmittag in Dresden an. "Im Laufe meiner Karriere habe ich mich immer wieder neuen Aufgaben gestellt. Ich möchte bei den Eislöwen meine Erfahrung einbringen und mit dem Team die nächsten Hürden nehmen", sagte er zum Auftakt. "Unser erstes Ziel ist dabei natürlich ganz klar, uns die bestmögliche Ausgangslage für die Pre-Playoffs zu verschaffen.“ Im Spiel gegen Deggendorf am Sonntag wird der Neuzugang voraussichtlich noch nicht zum Einsatz kommen.