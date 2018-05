Für die Geschichtsbücher: Füllkrug macht es bei Hannover 96 wie Bobic und Ya Konan

Er war wohl der einzige Spieler von Hannover 96, der sich am Sonnabend nach der 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen freuen konnte. Der 96-Angreifer machte sein 14. Saisontor und stellte damit den Torerekord von Fredi Bobic und Didier Ya Konan ein. Seit dem Wiederaufstieg 2002 hat bislang kein 96-Angreifer öfter in der ersten Bundesliga getroffen. Zuletzt hatte Siegfried Reich In der Saison 1987/88 mehr Tore (17) erzielt.