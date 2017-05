Für diese 96-Profis ist die Saison noch nicht vorbei

Für fünf 96-Profis ist die Saison noch nicht vorbei. Martin Harnik trifft mit Österreich im WM-Qualifikationsspiel in Dublin auf Irland. Bis zum 11. Juni sollte das Partybiest auch ausgenüchtert sein. Salif Sané soll zweimal für den Senegal antreten. Am 5. Juni gibt es ein Freundschaftsspiel gegen Uganda. Am 10. Juni steht ein Qualifikationsspiel für die Teilnahme am Afrika-Cup 2019 gegen Äquatorialguinea an. Beide Partien werden in Dakar angepfiffen.

Miiko Albornoz gehört zum vorläufigen Kader Chiles für den Confed-Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli). Iver Fossum trifft mit der U 21 Norwegens am 12. Juni im EM-Qualifikationsspiel auf den Kosovo. Waldemar Anton wurde von U-21-Bundestrainer Stefan Kuntz für die EM in Polen (16. bis 30. Juni) nominiert.