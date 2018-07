Für RB Leipzig geht es nach Schweden

RB Leipzig empfängt am 26. Juli in der zweiten Runde der Qualifikation zur Europa League den BK Häcken. Der schwedische Erstligist aus Göteborg gewann vergangenen Woche sein Erstrunden-Hinspiel auswärts beim Lettischen Vertreter Liepaja deutlich mit 3:0 (0:0). Die Schweden verloren zwar am Donnerstag das Rückspiel der ersten Runde 1:2 (1:1) gegen FK Liepaja aus Lettland, was nach dem 3:0-Auswärtssieg vor einer Woche aber zum Weiterkommen reichte.

Die Leipziger empfangen am kommenden Donnerstag zunächst Häcken zu Hause. BK Häcken ist damit RB Leipzigs erster Pflichtspiel-Gegner in der neuen Saison. Die Roten Bullen starten erst in der zweiten Runde in die Qualifikation und müssen auf dem Weg in die Hauptrunde insgesamt drei Gegner bezwingen. Die Duelle werden jeweils mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.