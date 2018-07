Für RB Leipzig werden in Tirol keine Kosten und Mühen gescheut

Investitionen von mehr als 100.000 Euro: RB Leipzig fehlt es beim Vorbereitungscamp in Tirol an nichts. Der Rasenplatz wird täglich drei Stunden gepflegt. Vor dem Bundesligisten bereiteten sich diesen Sommer in Seefeld bereits prominente Vereinsmannschaften sowie ein WM-Teilnehmer vor.

Anzeige

Seefeld. RB Leipzig lässt sich das Trainingslager im österreichischen Seefeld einiges kosten. Nach Sportbuzzer-Informationen investiert der Bundesligist für das Gesamtpaket in Tirol einen sechsstelligen Betrag, also mehr als 100.000 Euro. Dazu gehören die Platzmiete, der neuntägige Aufenthalt im Luxushotel, das der Verein während seines Aufenthalts acht Tage für sich allein hat, die Reise zum Rückspiel nach Göteborg, sowie das Testspiel gegen den Premier-League-Club Huddersfield Town. Bereits nach dem Camp im vergangenen Sommer entschied sich der Verein, in der Vorbereitung auf die Saison 2018/2019, nach Tirol zurückzukehren.

DURCHKLICKEN: Die Bilder aus Seefeld vom 30. Juli Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © GEPA pictures Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT Gute Laune, viele Gespräche und natürlich intensive Trainingsarbeit standen am 30. Juli auf dem Programm im Trainingslager von RB Leipzig. © PICTURE POINT

Anzeige

Direkt unter der Schanze, von der die Skiflieger bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld springen, liegt der Rasenplatz im Trainingslager von RB Leipzig. Das saftige Grün strahlt zwischen den grauen Bergen. Coach Ralf Rangnick lobt: „Der Rasen ist genauso gut wie bei uns am Cottaweg.“ Kein Wunder, es steckt ein riesiger Aufwand dahinter.

"Frisch" aus der Eistonne: Jean Kevin Augustin und Ibrahima Konaté haben sichtlich Spaß

„Wir sind von der Gemeinde, die kümmert sich in Seefeld darum, dass alles top in Schuss ist“, erklären Markus und Michel. Helfer vom hiesigen Verein FC Seefelder Plateau stopfen nach jeder Vormittagseinheit eine Stunde lang die Löcher. Am Montag müssen sie sogar zweimal ran, denn der Bundesligist nutzt auch am Nachmittag das schöne Wetter.

Tägliche Rasenpflege nach der Trainingseinheit von RB Leipzig - auch dank Unterstützung von RB Leipzigs Greenkeeper Matthias Eichner. © PICTURE POINT

Mit dem Rasenmäher kürzt Markus das Grün täglich um den einen Zentimeter, den es nachgewachsen ist und saugt die Grasreste vom Platz. Zudem werden aller zwei Tage die weißen Begrenzungslinien erneuert. Das volle Programm dauert mindestens drei Stunden, erklärt der Gemeindemitarbeiter. RB Leipzigs Greenkeeper Matthias Eichner überprüft anschließend, ob alles wieder in einem bundesligareifen Zustand ist.

Rasenpflege nach der Trainingseinheit: Für RB Leipzig wurden in Seefeld ideale Bedingungen geschaffen. © PICTURE POINT

Ein moderner Bewässerungscomputer steuert die Wasserzufuhr. Der Rasen benötigt genug Flüssigkeit, damit er nicht stumpf wird und das Verletzungsrisiko so gering wie möglich bleibt. Weil es in den Tiroler Alpen häufiger regnet als in Leipzig, bleibt die Anlage nach Niederschlägen automatisch aus.

Den ersten Besuch stattete der Greenkeeper von RB Leipzig dem Rasenplatz bereits zwei Wochen vor dem Camp ab und besserte Bereiche vor den Toren aus. Drei Tage vor dem scharfen Start in Seefeld bezog Greenkeeper Eichner Quartier in Tirol und gab dem Grün den letzten Feinschliff.