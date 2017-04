Für´s Museum: Demme schießt erstes Tor für RB und büßt seinen Zahn ein

Leipzig. Es hat Jahre gedauert, bis Diego Demme sein erstes Tor im Profifußball erzielt. Als es am Samstag gegen Freiburg endlich soweit war, waren die Schmerzen vermutlich größer, als die Freude. „Diego macht das erste Tor in seinem Leben und sieht nicht einmal wie der Ball hinter die Linie geht. So bitter ist das. Es ist trotzdem riesig für ihn“, sagte sein Trainer Ralph Hasenhüttl, der ihm an diesem Nachmittag sogar die Kapitänsbinde übertragen hatte.