Fußball: Alle Weltmeister seit 1930 im großen Überblick

Mit dem vierten WM-Titel im Juli 2014 in Brasilien hat die deutsche Nationalmannschaft die Welt begeistert. Die junge Mannschaft um Final-Siegtorschütze Mario Götze und Bundestrainer Joachim Löw hat neue Maßstäbe gesetzt. Vier Jahre später in Russland ist das Ziel klar: Deutschland will zum fünften Mal Weltmeister werden.