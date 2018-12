Das Fußball-Regelquiz: Was pfeift der Schiri beim Freistoß-Eigentor?

Fußball hat klare Regeln. Gerade das macht auch den Reiz des Spiels aus: Zwei Teams, Handspiel und Fouls sind verboten – und wer am Ende mehr Tore geschossen hat, hat gewonnen.

Fußballregeln: Kompliziert wird's bei Sonderfällen

So weit, so simpel. Spannend wird es allerdings, bei eher seltenen Sonderfällen, die ein Schiedsrichter bei der Spielleitung im Hinterkopf haben muss, selbst wenn diese vergleichsweise selten vorkommen – was im Übrigen den Respekt vor der Profession des Referees deutlich erhöhen sollte.

Wir haben mal ein paar weitere solcher Sonderfälle in einem Quiz zusammengestellt. Viel Spaß beim Knobeln!