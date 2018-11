Revolution im Fußball? FIFA plant offenbar Regeländerung für Elfmeter

Wird die Elfmeterregelung zukünftig geändert? Darüber berät das International Football Association Board (Ifab) am Dienstag in London. Nach Informationen des Telegraph soll der Nachschuss bei Strafstößen künftig untersagt sein.

Demnach soll der Ball nach Ausführung des Strafstoßes als "tot" gewertet werden, wenn er nicht die Linie passiert bzw. der Torwart den Ball hält. Somit ist kein Nachschuss mehr möglich. Doch warum wird über diese Regeländerung überhaupt beraten? Der Hintergrund: Damit soll das frühe Hineinlaufen der anderen Spieler in den Strafraum verhindert werden. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Diskussionen gekommen, da Spieler bereits vor Ausführung des Elfmeters in den Strafraum gelaufen waren.