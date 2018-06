So teuer ist die Reise zur Fußball-WM nach Russland für deutsche Fans

Wie komme ich noch an Tickets für Russland? Worauf müssen die Fans bei der Einreise achten? Und was kostet der ganze Spaß eigentlich? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten für Kurzentschlossene, die noch auf den WM-Zug aufspringen wollen!

Anzeige

Die WM 2018 in Russland steht unmittelbar vor der Tür. Während viele Fußballfans ihren Trip bereits in trockene Tücher gebracht haben, entscheiden sich andere erst kurz vor dem Turnierstart für die weite Reise. Bei aller Spontaneität kann ein wenig Vorbereitung allerdings nicht schaden. Schließlich handelt es sich um den flächenmäßig größten Gastgeber einer Fußball-Weltmeisterschaft. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten für Kurzentschlossene zusammengestellt.

Komme ich noch an Tickets?

Anfang Mai waren nach Angaben der Organisatoren nur noch wenig Tickets zu haben. Mehr als 2,3 Millionen Karten und damit 89 Prozent des Gesamtangebots seien verkauft. Zeitweise sind keine Plätze mehr auf der FIFA-Internetseite verfügbar. Es kann allerdings sein, dass noch Tickets zurückgegeben und dort wieder angeboten werden, dann ist schnelles Handeln gefragt.

Die Fußballschuhe der deutschen WM-Spieler 2018 Manuel Neuer: Hersteller: Adidas, Modell: Predator 18.1 - UVP: 219,95 Euro © Adidas/Imago Marc-André ter Stegen: Hersteller: Adidas, Modell: Predator 18.1 - UVP: 219,95 Euro © Adidas/Imago Kevin Trapp: Hersteller: Adidas, Modell: X 18.1 - UVP: 219,95 Euro © Adidas/Imago Jerome Boateng: Hersteller: NIKE, Modell: Tiempo Legend VII - UVP: 220,00 Euro © NIKE/Imago Mats Hummels: Hersteller: Adidas, Modell: Predator 18.1 - UVP: 219,95 Euro © Adidas/Imago Antonio Rüdiger: Hersteller: NIKE, Modell: Tiempo Legend VII - UVP: 220,00 Euro © NIKE/Imago Marvin Plattenhardt: Hersteller: NIKE, Modell: Mercurial Vapor XII Elite - UVP: 240,00 Euro © NIKE/Imago Niklas Süle: Hersteller: NIKE, Modell: Tiempo Legend VII - UVP: 220,00 Euro © NIKE/Imago Jonas Hector: Hersteller: Adidas, Modell: Predator 18.1 - UVP: 219,95 Euro © Adidas/Imago Matthias Ginter: Hersteller: NIKE, Modell: Tiempo Legend VII - UVP: 220,00 Euro © NIKE/Imago Joshua Kimmich: Hersteller: NIKE, Modell: Magista Obra II - UVP: 270,00 Euro Sebastian Rudy: Hersteller: NIKE, Modell: Tiempo Legend VII - UVP: 220,00 Euro © NIKE/Imago Toni Kroos: Hersteller: Adidas, Modell: 11pro - UVP: 169,95 Euro © Adidas/Imago Ilkay Gündogan: Hersteller: Adidas, Modell: Predator 18.1 - UVP: 219,95 Euro © Adidas/Imago Julian Brandt: Hersteller: NIKE, Modell: Mercurial Vapor XII Elite - UVP: 240,00 Euro © NIKE/Imago Mesut Özil: Hersteller: Adidas, Modell: Predator 18+ - UVP: 299,95 Euro © Adidas/Imago Sami Khedira: Hersteller: NIKE, Modell: Magista Obra II - UVP: 270,00 Euro © NIKE/Imago Julian Draxler: Hersteller: Adidas, Modell: Nemeziz 18.1 - UVP: 299,95 Euro © Adidas/Imago Leon Goretzka: Hersteller: NIKE, Modell: Mercurial Superfly VI - UVP: 270,00 Euro © NIKE/Imago Marco Reus: Hersteller: Puma, Modell: Future 18.1. Netfit - UVP: 300,00 Euro © Puma/Imago Thomas Müller: Hersteller: Adidas, Modell: X 18.1 - UVP: 219,95 Euro © Adidas/Imago Mario Gomez: Hersteller: NIKE, Modell: Hypervenom Phantom III - UVP: 240,00 Euro © NIKE/Imago Timo Werner: Hersteller: Adidas, Modell: X 18+ - UVP: 279,95 Euro © Adidas/Imago

Wie teuer ist die vom DFB organisierte WM-Reise?

Wer mit dem DFB seine Reise zur Fußball-WM in Russland bucht, geht auf Nummer sicher. Unterkunft, Flüge in die Spielorte der Nationalmannschaft sowie Transfers zu den Flughäfen - alles gut organisiert. Doch günstig ist das Angebot nicht: Für fünf Nächte, jeweils rund um die Vorrundenspiele, berechnet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mindestens 590 Euro für Zimmer und Frühstück. Der Flug zum Spiel in Sotschi gegen Schweden kostet zusätzlich 595 Euro, zur Partie in Kasan gegen Südkorea immerhin 449 Euro. Ohne Eintrittskarte.

Wie teuer ist der selbst organisierte WM-Trip?

Selbst organisiert, können deutsche Fußball-Fans nach Berechnungen von Branchenkennern verhältnismäßig günstig die WM verfolgen. Etwa 2000 Euro müsse ein Anhänger für die Gruppenphase aufbringen, den internationalen Hin- und Rückflug inbegriffen, rechnen die Macher der Ferienhaus-Suchmaschine HomeToGo vor. Auch der Online-Reisespezialist Travelbird rechnete nach der Auslosung die potenziellen Kosten für deutsche WM-Touristen bis zum Finale vor. Je nach Turnierverlauf, Hotelwahl und Ticketkategorie müssen demnach für vier WM-Wochen zwischen 5480 Euro und 13 911 Euro pro Person einkalkuliert werden.

Durchaus happig sind die Preise für Eintrittskarten. 105 US-Dollar (knapp 90 Euro) werden in der günstigsten Kategorie für ein Vorrundenspiel fällig. Vor vier Jahren in Brasilien waren es noch 90 Dollar. Moderat fällt der Anstieg fürs Finale aus: Kostete 2014 die günstigste verfügbare Kategorie für ausländische Fans noch 440 Dollar, sind es nun 450 Dollar.

Unterscheiden sich die Kosten für Unterkunft, Essen und Trinken von Spielort zu Spielort?

Ja. Abhängig sind die Fan-Kosten in Russland vor allem davon, in welchen Städten eine Mannschaft spielt. So gilt etwa Saransk - mit etwa 300 000 Einwohnern der kleinste WM-Spielort - als besonders teures Pflaster. Hier ist die Tourismus-Industrie noch wenig entwickelt. Als verhältnismäßig günstig gelten hingegen Sotschi am Schwarzen Meer oder die Wolga-Stadt Samara, wo die DFB-Elf im besten Falle ihr Viertelfinale spielt. Ein Vorteil für die internationalen Fans: der schwache Rubelkurs. Essen und Trinken sind dadurch ziemlich günstig in Russland.

SPORTBUZZER-Reporter Eric Zimmer beim Fototermin der DFB-Elf - Boateng trainiert wieder!

Was müssen die Fans bei der Einreise beachten?

Sofern sie über eine Fan-ID verfügen, brauchen die Besucher nur einen gültigen Reisepass. Die ID, die nach dem Ticketkauf beantragt werden muss, ersetzt das sonst notwendige Visum für Russland. Der Einreise sollte mit dem Fan-Pass nichts im Weg stehen. Vorsicht ist jedoch bei der Weiterreise innerhalb Russlands geboten: Vor Abzocke durch Taxifahrer werden die Einreisenden gewarnt, besonders bei großen Events schlagen die Fahrer beim Preis ordentlich drauf. Bewährt haben sich Taxi-Apps, die auch auf Englisch funktionieren und vorab einen fixen Fahrpreis angeben.

Das ist Deutschlands WM-Kader - mit Rückennummern Rückennummer 1 - Manuel Neuer (32 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Stand zum ersten Mal am 29. Mai 2009 im Kader der Nationalmannschaft. Neun Jahre später fährt er mit dem Team zu seiner dritten WM. © imago Rückennummer 22 - Marc-André ter Stegen (26, FC Barcelona, 19/0): Obwohl er beim FC Barcelona als Stammtorhüter eine fantastische Saison gespielt hat, muss er sich wohl mit dem Platz hinter Manuel Neuer begnügen. Absolvierte bereits 2012 sein erstes Länderspiel mit 20 Jahren. © imago Rückennummer 12 - Kevin Trapp (27, FC Paris Saint-Germain, 3/0): Er hat das Rennen um das dritte Ticket auf der Torwartposition gegen Bernd Leno für sich entschieden. Das ist in der "Torwartnation" Deutschland zwar eine Auszeichung seiner Qualität, an Neuer und Ter Stegen kommt er aber nicht vorbei. © 2018 Getty Images Rückennummer 18 - Joshua Kimmich (23, Bayern München, 27/3): Jogis Lieblingsschüler ist gesetzt auf der rechten Abwehrseite. Löste Philipp Lahm auf dieser Position ab und wurde Nationalspieler des Jahres 2017. © imago Rückennummer 17 - Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Arbeitet sich langsam wieder an die Mannschaft ran. Bis zur WM sollte er wieder voll einsatzfähig sein und dürfte dann gesetzt sein - wie auch schon bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. © imago Rückennummer 16 - Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft. In der deutschen Verteidigung ist er als Backup dabei. © imago Rückennummer 4 - Matthias Ginter (24, Borussia Mönchengladbach, 17/0): War erst einer der Wackelkandidaten, jetzt aber sicher im Aufgebot mit dabei. In der Abwehr flexibel einsetzbar. © imago Rückennummer 5 - Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Eine feste Größe beim DFB. An ihm führt auch in Russland kein Weg vorbei. © imago Rückennummer 15 - Niklas Süle (22, FC Bayern München, 9/0): Spielte beim FC Bayern eine gute Saison als Vertretung von Mats Hummels und Jerome Boateng. Sollten Boateng oder Hummels nicht rechtzeitig fit werden könnte er auch in Russland zu Einsätzen kommen. © 2018 Getty Images Rückennummer 3 - Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auf seiner Position links hinten in der Viererkette ist er unangefochten. Seinen Stammplatz dürfte der Debütant von 2014 sicher haben. © imago Rückennummer 6 - Sami Khedira (31, Juventus Turin, 73/7): Muss um seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld kämpfen. Bringt mit fast zehn Jahren als Nationalspieler die meiste Erfahrung mit. © imago Rückennummer 2 - Marvin Plattenhardt (26, Hertha BSC Berlin, 6/0): Darf als Backup von Hector mit nach Russland. © 2018 Getty Images Rückennummer 21 - Ilkay Gündogan (27, Manchester City, 24/4): Muss sich keine Sorgen um seine WM-Teilnahme machen. Spielte in England eine starke Saison und wurde Meister. War nach seinem DFB-Debüt 2011 aber oft verletzt, zudem fiel sein Foto mit Erdogan negativ auf. © imago Rückennummer 19 - Sebastian Rudy (28 Jahre, FC Bayern, 24/1): Gab vor der WM 2014 sein Debüt, wurde aber bei der WM 2014 und der EM 2016 noch aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Seine Allrounder-Qualitäten machen ihn wertvoll. © 2018 Getty Images Rückennummer 8 - Toni Kroos (28, Real Madrid, 82/12): Er ist der Boss im Mittelfeld. Zählte bereis in seinem Debüt-Jahr 2010 zu den Stammspielern. © imago Rückennummer 14 - Leon Goretzka (23, Schalke 04, 14/6): Seine starke Entwicklung ist auch dem Bundestrainer nicht entgangen, weswegen Goretzka mit nach Russland darf. Auf Einsatzzeiten zu kommen wird für ihn aber schwierig. © imago Rückennummer 10 - Mesut Özil (29, FC Arsenal, 89/22): Hat aktuell immer wieder Rückenprobleme, gab allerdings selbst schon Entwarnung. Das Gündogan-Foto fügt auch ihm ein "Geschmäckle" bei. Muss trotzdem nicht um seinen Stammplatz zittern. © imago Rückennummer 7 - Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt. Löw dürfte auf ihn als Joker setzen. Es wäre nach der WM 2014 und EM 2016 sein drittes großes Turnier. © imago Rückennummer 20 - Julian Brandt (22 Jahre, Bayer 04 Leverkusen, 14 Länderspiele /1 Tore): Durfte bisher noch kein großes Turnier spielen, war aber immerhin beim Confed-Cup mit dabei. Mehr als die Joker-Rolle dürfte er nicht bekommen. © imago/Ulmer Rückennummer 11 - Marco Reus (28, Borussia Dortmund, 29/9): Er verpasste bereits die WM 2014 und die EM 2016. Es wäre somit sein erstes großes Turnier. Bisher läuft auf dem Weg dahin alles nach Plan. © imago Rückennummer 13 - Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Natürlich sicher mit dabei. Kam in der Bundesliga immer besser in Form und will es nicht bei zehn WM-Treffern belassen. © imago Rückennummer 9 - Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Wenn er weiter so gut drauf bleibt, dann dürfte er im Sturm gesetzt sein. Gab erst vor etwas mehr als einem Jahr sein Debüt und will jetzt bei der WM durchstarten. © imago Rückennummer 23 - Mario Gomez (32, VfB Stuttgart, 73/31): Er hat sich im Duell der klassischen Mittelstürmer gegen Sandro Wagner durchgesetzt. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart in der Winterpause hat sich daher bezahlt gemacht. Letztlich ist vielleicht auch seine Erfahrung in der DFB-Elf sein großer Vorteil - unter Löw hat er immerhin schon 73 Spiele gemacht. © 2018 Getty Images

Welche weiteren Vorteile bringt die Fan-ID mit sich?

Die Veranstalter werben damit, dass die Fan-ID noch viel mehr Vorteile bietet. So können Inhaber an Spieltagen kostenlos den Nahverkehr nutzen. Ebenfalls gratis ist die Nutzung von Sonderzügen zwischen den Spielorten. Manche Museen gewähren bei Vorlage der Fan-ID freien Eintritt, einige Cafés und Restaurants geben Rabatt. Die Organisatoren loben, die Fan-ID diene der Abwehr von „Sabotagehandlungen“ und trage zum Sicherheitsgefühl aller Gäste bei. Kritiker bemängeln hingegen, die russischen Behörden wüssten dank der Karten, wo sich die Besucher aufhalten. Denn um eine Fan-ID zu erhalten, müssen persönliche Daten inklusive der Telefonnummer angegeben werden.

Ist Russland gefährlich?

Nicht unbedingt, vor allem wenn man ein paar Regeln einhält. Die Fans sollten immer ihren Pass oder mindestens eine Kopie mit sich tragen, um sich ausweisen zu können. Besonders wichtig ist die Registrierung beim Meldeamt, die für alle Reisenden Pflicht ist. Sie muss innerhalb von drei Tagen nach der Einreise erfolgen. Aber keine Sorge: Dafür ist das Hotel beziehungsweise der Gastgeber zuständig. Die Polizei kontrolliert zur WM-Zeit verstärkt diese Dokumente.

Sollte man von den Beamten aufgehalten und befragt werden, hat ein Ausländer das Recht auf einen Dolmetscher, bestätigen russische Juristen. Weil das jedoch mit Mühe und Zeit verbunden ist, verzichten viele Beamte in der Regel auf eine weitere Befragung. Von Schmiergeld sollte man auf jeden Fall Abstand nehmen - auch wenn Gerüchte kursieren, dass das bei Behördenfragen hilfreich sein könnte.

Diese Superstars fehlen bei der WM 2018 in Russland Gianluigi Buffon, Arjen Robben, David Alaba: Diese Stars fehlen bei der WM 2018 in Russland. © imago/Montage Arturo Vidal (30, Chile), 95 Länderspiele, 23 Tore; Verein: FC Bayern München; Erfolge: Copa-America-Sieger (2016, 2015), Deutscher Meister (2017, 2016), Deutscher Pokalsieger (2016), Deutscher Superpokalsieger (2018, 2017), Italienischer Meister (2015, 2014, 2013, 2012), Italienischer Pokalsieger (2015), Italienischer Superpokalsieger 2014, 2013). © imago Claudio Bravo (34, Chile), 115 Länderspiele; Verein: Manchester City (England); Erfolge: Copa-América-Sieger (2016, 2015), Spanischer Meister (2016, 2015), Fifa Klub-Weltmeister (2016), Champions-League-Sieger (2015), Spanischer Pokalsieger (2015), Uefa Supercupsieger (2015), WM-Teilnehmer (2014), Chilenischer Meister (2006). © imago Asamoah Gyan (31, Ghana), 106 Länderspiele, 51 Tore; Verein Kayserispor (Türkei); Erfolge: Torschützenkönig AFC Champions League (2014), UAE Arabian Gulf League (2014), UAE Pro-League (2013), UAE Arabian Gulf League (2012). © dpa Benjamin Moukandjo (29, Kamerun), 44 Länderspiele, 7 Tore; Verein: Jiangsu Suning (China); Erfolge: Afrikameister (2017), WM-Teilnehmer (2014). © Getty Aleksandar Dragovic (26, Österreich), 60 Länderspiele, ein Tor; Verein: Leicester City (England); Erfolge: Schweizer Meister (2013, 2012, 2011), Ukrainischer Meister 2016, 2015), Ukrainischer Pokalsieger (2015, 2014), Meister Jugendliga U16 Österreich (2008, 2007), EM-Teilnehmer (2016), Schweizer Cupsieger (2012), Österreichischer Meister (2009). © Getty Christian Atsu (27, Ghana), 57 Länderspiele, 10 Tore; Verein: Newcastle United; Erfolge: Portugiesischer Meister (2013), WM-Teilnehmer (2014). © dpa Joe Allen (27, Wales), 37 Länderspiele, 2 Tore; Verein: Stoke City; Erfolge: EM-Halbfinale (2016), EM Team of the Tournament (2016), Europa-League-Finalist (2016). © dpa Yacine Brahimi (27, Algerien), 39 Länderspiele, 9 Tore; Verein: FC Porto; Erfolge: Fußballer des Jahres in Algerien (2014). © Getty Clinton N'Jie (24, Kamerun), 21 Länderspiele, 7 Tore; Verein: Olympique Marseille (Frankreich); Verein: Afrikameister (2017), Französischer Ligapokalfinalist (2014). © imago Georginio Wijnaldum (27, Niederlande), 45 Länderspiele, 8 Tore; Verein: FC Liverpool; Erfolge: Niederländischer Pokalsieger (2012, 2008), Niederländischer Meister (2015), Fußballer des Jahres in den Niederlanden (2015), Niederländischer Superpokalsieger (2013). © dpa Arjen Robben (33, Niederlande), 96 Länderspiele, 37 Tore; Verein: FC Bayern München (Deutschland); Erfolge: Deutscher Meister (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010), Deutscher Superpokalsieger (2018, 2017, 2013, 2011), Deutscher Pokalsieger (2016, 2014, 2013, 2010), WM-Teilnehmer (2014, 2010, 2006), EM-Teilnehmer (2012, 2008, 2004), Champions-League-Finalist (2012, 2010), Englischer Ligapokalsieger (2007, 2005), Niederländischer Superpokalsieger (2004, 2003), Sportler des Jahres in den Niederlanden (2014), WM-Dritter (2014), Fifa Klub-Weltmeister (2014), Champions-League-Sieger (2013), Vize-Weltmeister (2010), Spieler des Jahres in der Bundesliga (2010), Fußballer des Jahres in Deutschland (2010), Spanischer Meister (2008), Englischer Pokalsieger (2007), Englischer Superpokalsieger (2005), Niederländischer Meister (2003), bester Jungspieler in den Niederlanden (2003). © dpa Marco Verratti (25, Italien), 24 Länderspiele, ein Tor; Verein: Paris Saint-Germain (Frankreich); Erfolge: Französischer Superpokalsieger (2018, 2017, 2016, 2015, 2014), Französischer Ligapokalsieger (2017, 2016, 2015, 2014), Französischer Meister (2016, 2015, 2014, 2013), Französischer Pokalsieger (2017, 2016, 2015), WM-Teilnehmer (2014), U21-Vize-Europameister (2013), Italienischer Zweitligameister (2012). © Getty Andriy Yarmolenko (28, Ukraine), 74 Länderspiele, 33 Tore; Verein: Borussia Dortmund (Deutschland); Erfolge: Torschützenkönig Ukrainische Premier Liga (2017), Ukrainischer Pokal (2014, 2009), Uktainischer Superpokalsieger (2017, 2012, 2010), Ukrainischer Meister (2016, 2015, 2009), Fußballer des Jahres in der Ukraine (2015, 2014, 2013), EM-Teilnehmer (2016, 2012), Ukrainischer Pokalsieger (2015, 2014), bester Jungspieler (2011). © imago Marko Arnautovic (28, Österreich), 66 Länderspiele, 16 Tore; Verein: West Ham United (England); Erfolge: EM-Teilnehmer (2016), Italienischer Meister (2010), U19-EM-Teilnehmer (2007). © Getty Leonardo Bonucci (30, Italien), 75 Länderspiele, 5 Tore; Verein: AC Mailand (Italien); Erfolge: Italienischer Meister (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2006), Italienischer Pokalsieger (2017, 2016, 2015), Italienischer Superpokalsieger (2016, 2014, 2013), EM-Teilnehmer (2016, 2012), WM-Teilnehmer (2014, 2010), Fußballer des Jahres in italien (2016), Vize-Europameister (2012), Italienischer Jugendmeister (2007), Italienischer Jugendpokalsieger (2006). © Getty Gareth Bale (28, Wales), 68 Länderspiele, 26 Tore; Verein: Real Madrid (Spanien); Erfolge: Champions-League-Sieger (2017, 2016, 2014), Uefa Supercup Sieger (2018, 2017, 15), Fifa Klub Weltmeister (2016, 2014), Fußballer des Jahres in Wales (2011, 2010), Spanischer Superpokalsieger (2018), Spanischer Meister (2017), EM-Vize-Torschützenkönig (2016), EM-Halbfinalist (2016), Spanischer Pokalsieger (2014), Spieler der Saison in der Premier League (2013), Englischer Ligapokalsieger (2008). © dpa Riyad Mahrez (26, Algerien), 34 Länderspiele, 8 Tore; Verein: Leicester City (England); Erfolge: Fußballer des Jahres in Algerien (2016, 2015), Afrikacup-Teilnehmer (2017, 2015), Afrikas Fußballer des Jahres (2016), Englischer Meister (2016), Spieler des Jahres Premier League (2016), WM-Teilnehmer (2014). © dpa Aaron Ramsey (26, Wales), 49 Länderspiele, 13 Tore; Verein: FC Arsenal London; Erfolg: Englischer Pokalsieger (2017, 2015, 2014), Englischer Superpokalsieger (2016, 2015), Champions-League-Teilnehmer (2014, 2013), EM-Teilnehmer (2016), EM Team of Tournament (2016). © imago Alexis Sánchez (28, Chile), 115 Länderspiele, 38 Tore; Verein: FC Arsenal London (England); Erfolge: Englischer Pokalsieger (2017, 2015), Copa América Sieger (2016, 2015), Spanischer Superpokalsieger (2013, 2011), Chilenischer Meister (2007, 2006), Copa América Spieler des Turniers (2015), Englischer Superpokalsieger (2015), WM-Teilnehmer (2014), Spanischer Meister (2013), Spanischer Pokalsieger (2012), Fifa Klub-Weltmeister (2011), Uefa Supercupsieger (2011), Argentinischer Meister (2008). © imago David Alaba (25, Österreich), 59 Länderspiele, 10 Tore; Verein: FC Bayern München (Deutschland); Erfolge: Deutscher Meister (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010), Fußballer des Jahres in Österreich (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011), Deutscher Pokalsieger (2016, 2014, 2013, 2010), Deutscher Superpokalsieger (2018, 2017, 2013), Sportler des Jahres in Österreich (2014, 2013), Meister Jugendliga U16 Österreich (2008, 2007), Champions-League-Finalist (2012, 2010), EM-Teilnehmer (2016), Fifa Klub-Weltmeister (2014), Uefa Supercupsieger (2014), Champions-League-Sieger (2013), U19-EM-Teilnehmer (2011) . © dpa Christian Pulisic (19, USA), 20 Länderspiele, 9 Tore; Verein: Borussia Dortmund; Erfolge: Deutscher Pokalsieger (2017), Deutscher A-Jugend-Meister (2016), Deutscher B-Jugend-Meister (2015). © Getty Michael Bradley (30, USA), 140 Länderspiele, 17 Tore; Verein: Toronto FC; Erfolge: Gold-Cup-Sieger (2017, 2007), WM-Teilnehmer (2014, 2010), Supporters Shield Winner (2017), Fußballer des Jahres in den USA (2015), Gold-Cup-Finalist (2011), Confederations-Cup-Finalist (2011), bester Jungspieler in den Niederlanden (2007). © Getty Gianluigi Buffon (39, Italien), 175 Länderspiele; Verein: Juventus Turin; Erfolge: Torhüter der Saison Serie A (2012, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 1999), EM (2012), WM (2006), Italienischer Meister (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2003, 2002), Italienischer Superpokalsieger (2016, 2014, 2013, 2004, 2003, 2000), WM-Teilnehmer (2014, 2010, 2006, 2020, 1998), Welttorhüter (2007, 2006, 2004, 2003), EM-Teilnehmer (2016, 2012, 2008, 2004), Italienischer Pokalsieger (2016, 2015, 1999), Vize-Europameister (2012), Italienischer Zweitligameister (2007), Weltmeister (2006), Fußballer des Jahres in Italien (2003), Uefa-Cup-Sieger (1999), U21-Europameister (1996), U19-Vize-Europameister (1995). © imago Wesley Sneijder (33, Niederlande), 132 Länderspiele, 31 Tore; Verein OGC Nizza; Erfolge: Türkischer Superpokalsieger (2017, 2016, 2014), Türkischer Pokalsieger (2016, 2015, 2014), Türkischer Meister (2015, 2013), WM-Teilnehmer (2014, 2010), EM-Teilnehmer (2012, 2004), Niederländischer Meister (2005, 2004), WM-Dritter (2014), Italienischer Superpokalsieger (2011), Fifa Klub-Weltmeister (2011), Vize-Weltmeister (2010), Vize-WM-Torschützenkönig (2010), Champions-League-Sieger (2010), Champions League Team of the Tournament (2010), Italienischer Meister (2010), Spanischer Meister (2008), Spanischer Superpokalsieger (2008), Niederländischer Superpokalsieger (2007) bester Jungspieler Niederlande (2004). © imago Vincent Aboubakar (25, Kamerun), 52 Länderspiele, 14 Tore; Verein: FC Porto (Portugal); Erfolge: Afrikameister (2017), Türkischer Meister (2017), WM-Teilnehmer (2014). © imago Hakan Calhanoglu (23, Türkei), 31 Länderspiele, 8 Tore; Verein: AC Mailand (Italien); Erfolge: Champions-League-Teilnehmer (2017, 2016, 2015), EM-Teilnehmer (2016), U20-WM-Teilnehmer (2013). © imago Arda Turan (30, Türkei), 100 Länderspiele, 16 Tore; Verein: FC Barcelona (Spanien); Erfolge: Fußballer des Jahres in der Türkei (2015, 2014, 2009, 2008), Spanischer Pokalsieger (2017, 2016, 2013), Uefa Supercupsieger (2016, 2013), EM-Teilnehmer (2016, 2008), Spanischer Superpokalsieger (2015), Europa-League-Sieger (2012), Türkischer Meister (2008), Türkischer Superpokalsieger (2008), Türkischer Pokalsieger (2005). © imago Sokratis (29, Griechenland), 78 Länderspiele, 3 Tore; Verein: Borussia Dortmund; Erfolge: Deutscher Superpokalsieger (2015, 2014), WM-Teilnehmer (2014, 2010), Deutscher Pokalsieger (2017), Deutscher Vize-Meister (2014), EM-Teilnehmer (2012), Italienischer Meister (2011), U19-Vize-Europameister (2007). © imago Nuri Sahin (29, Türkei), 52 Länderspiele, 2 Tore; Verein: Borussia Dortmund; Erfolge: Deutscher Superpokalsieger (2015, 2014), Deutscher Pokalsieger (2017), EM-Teilnehmer (2016), Spanischer Meister (2012), Deutscher Meister (2011), bester ausländischer Spieler in der Bundesliga (2011), Niederländischer Pokalsieger (2008), U17-Europameister (2005), U17-EM-Vize-Torschützenkönig (2005). © imago Edin Dzeko (31, Bosnien-Herzegowina), 89 Länderspiele, 52 Tore; Verein: AS Rom (Italien); Erfolge: Torschützenkönig Europa League (2017), Serie A (2017), Bundesliga (2010), Fußballer des Jahres in Bosnien-Herzegowina (2011, 2010, 2009), Englischer Meister (2014, 2012), WM-Teilnehmer (2014), Englischer Ligapokalsieger (2014), Englischer Superpokalsieger (2013), Englischer Pokalsieger (2011), Deutscher Meister (2009). © imago

Wie kann ich mich verständigen, wenn ich kein Russisch kann?

In den WM-Städten lotsen Tausende freiwillige Helfer mit Englisch-Kenntnissen die ausländischen Fans durch die Innenstadt, in den Flughäfen und U-Bahnen werden wichtige Ansagen auch zweisprachig angekündigt und ausgeschildert. Russland hat auch für das Mega-Event nachgelegt: Taxifahrer und Polizisten wurden laut Medienberichten zu Englischkursen verdonnert, in Metro-Stationen wurden extra Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnissen angestellt. Zudem gelten Russen als sehr hilfsbereit.

Ich habe meinen Pass verloren, wurde ausgeraubt oder bin schwer krank. Was soll ich tun?

Bei Härtefällen hilft die deutsche Botschaft, sie hat Vertretungen in den WM-Städten Moskau, St. Petersburg, Kaliningrad und Jekaterinburg. Das sollte aber die Ausnahme bleiben. Die russischen Behörden sind erste Anlaufstellen und helfen im Notfall weiter, man sollte jedoch etwas Geduld für die russische Bürokratie mitbringen. Bei Krankheit gibt es in großen Städten moderne Krankenhäuser und Privatkliniken - es muss jedoch direkt bezahlt werden.

KOMMENTIEREN