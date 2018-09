Fußballprofi Änis Ben-Hatira: „Wir müssen mehr schätzen, wie wir in Deutschland leben dürfen“

Anzeige

Er war Publikumsliebling, der Mann für die besonderen Momente und die Nummer 10 von Hertha BSC. Die Geschichte von Änis Ben-Hatira ist die Geschichte eines hochtalentierten Fußballers, der den kompletten Schleudergang des Profigeschäfts durchlebte und trotzdem nie den Kopf in den Sand steckte. Heute zählt nur noch eines für ihn: Er will wieder Fußball spielen – und das am liebsten in seiner Heimat Deutschland. Doch während alte Bolzplatz-Kumpels wie Ashkan Dejagah oder Jerome Boateng für ihre Vereine auf dem Feld stehen, kämpft Ben-Hatira im Fitnessstudio und auf Fußballplätzen um die Fortsetzung seiner Karriere. „Es gibt für einen Sportler keine schlimmere Situation, als die, in der ich gerade stecke“, gibt er offen zu.

Ben-Hatira: "Ich habe keine Straftat begangen"

Ben-Hatira steht stellvertretend für alle Fußballprofis, die bis zum Start der neuen Saison keinen Verein gefunden haben. Doch er hofft auf eine zweite Chance, wie sie vor ihm schon andere in der Bundesliga erhalten haben. Beispielsweise Bayern-Präsident Uli Hoeneß. „Und im Vergleich zu anderen habe ich keine Straftat begangen“, so Ben-Hatira, „sondern meine soziale Ader wurde mir unverständlicherweise zum Verhängnis.“

Änis Ben-Hatira traf sich mit Reporter Robert Hiersemann (r.) in Berlin. © privat

Als wir den heute 30-Jährigen in der vergangenen Woche in Berlin-Charlottenburg treffen, begegnen wir einem aufgeräumten, freundlichen Mann, der zum Interview ins türkische Restaurant Baba Angora einlädt und am Tisch ganz nebenbei einem Obdachlosen ein paar Euro reicht. Ben-Hatira weiß selbst wie es ist, wenn man nur wenig Geld hat. Der technisch begnadete Offensivspieler wächst als Sohn tunesischer Einwanderer im Berliner Problembezirk Wedding auf. „Fußball, Schule, Fußball, mehr gab es für mich nicht“, erinnert er sich zurück. „Meine Fußballschuhe waren gleichzeitig meine Straßenschuhe. Ich klaute Schokolade. Klassenfahrten konnte ich nicht mitmachen, dafür hatten wir kein Geld.“ Während andere Kinder Taschengeld bekamen, ging er meist leer aus.

"Wir kratzten Kleingeld zusammen"

„Wenn ich mit meinen Kumpels ins Kino wollte, kratzten wir zu fünft das Kleingeld für eine Eintrittskarte zusammen“, verrät Ben-Hatira, der früher unter anderem mit Kevin-Prince Boateng unterwegs war. Mit der U-Bahn fuhr er mit seinen Freunden vom Wedding ins etwas nördlicher gelegene Reinickendorf – ins Cinestar im Einkaufszentrum „Borsighallen“, weil es dort einen Kinosaal gibt, der durch eine Tür direkt mit dem Treppenhaus verbunden ist. Ben-Hatira: „Während einer von uns sich eine Kinokarte kaufte, warteten wir im Treppenhaus, bis derjenige mit der Karte von innen die Tür öffnete.“ Das Problem: Das klappte nur in diesem einen Kinosaal. „Und wir mussten den Film schauen, der dort gezeigt wurde. Egal ob Liebesfilm oder Action-Klassiker.“ Heute kann sich Ben-Hatira selbst seine Kinokarte kaufen – und, wenn er mag, noch all seine Freunde einladen. Denn sein Aufstieg zum gefeierten Bundesligaprofi verlief rasant.

Im Januar 2006 wechselt er von TeBe Berlin zum Hamburger SV und unterschreibt mit 17 Jahren einen Profivertrag beim Bundesligisten. Der Teenager läuft auf einmal an der Seite von Fußballgrößen wie Rafael van der Vaart, Sergej Barbarez und Khalid Bouhlarouz auf und beeindruckt die Fußballfans durch seine Technik und das große Kämpferherz. „Es war wie im Traum“, schwärmt Ben-Hatira noch heute. Doch nach einer Verletzung kommt er unter dem damaligen Trainer Martin Jol nicht regelmäßig zum Einsatz und wird deshalb im Februar 2009 an den MSV Duisburg in die 2. Liga ausgeliehen, um anschließend wieder nach Hamburg zurückzukehren. Nach der Leihe spielt Ben-Hatira häufiger. Unter Trainer Armin Veh gelingt ihm der endgültige Durchbruch beim HSV, er entwickelt sich zum Stammspieler.

2011 der Wechsel in seine Heimat Berlin. Ben-Hatira erfüllt sich einen Kindheitstraum. Bei Hertha BSC wird er zum Publikumsliebling. Er steht in der Startelf und schießt Tore. Die Ostkurve feiert den Fummelkönig aus dem Wedding. „Ich war zurück und so motiviert wie nie zuvor“, sagt Ben-Hatira. Er steigt mit Hertha ab, doch er bleibt trotz zahlreicher Angebote und steigt wieder auf. Er ist Hoffnungsträger und auf dem besten Wege seine Karriere weiter auszubauen. Doch eine Verletzung am Zeh setzt ihn lange außer Gefecht. Er fällt Monate aus. Und nach einer Auseinandersetzung mit seinem Teamkollegen Mitchel Weiser verlässt er 2016 Berlin wieder. Ab diesem Zeitpunkt geht alles Schlag auf Schlag.

"Die Türkei war sicher kein Disneyland"

Ben-Hatira wechselt zu Eintracht Frankfurt, er hat maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt, doch sein Vertrag wird aus unerklärlichen Gründen nach dem Saisonende nicht verlängert – er zieht weiter und landet bei der Hessen-Konkurrenz Darmstadt 98. Parallel baut er seine Änis Ben-Hatira Foundation auf, kann aber zu dem Zeitpunkt wegen einiger bürokratischer Gründe nicht offiziell agieren.

Und schon nach wenigen Monaten löst Darmstadt den Vertrag mit ihm auf, weil der Mittelfeldspieler seine Projekte über die umstrittene Hilfsorganisation Ansaar International finanziell unterstützt. Ben-Hatira wehrt sich gegen die Vorwürfe. Er wolle mit Radikalen nichts zu tun haben. Er distanziert sich von allen extremistischen Strömungen. Doch das scheint der breiten Öffentlichkeit nicht zu reichen. Mit einem Wechsel ins Ausland versucht er seine Karriere wieder in Schwung zu bringen. Doch die Leidenszeit geht weiter. Ben-Haitra geht in die Türkei zum Erstligisten Gaziantepspor. „Ein großer Verein mit tollen Fans“, erinnert er sich. Doch der Klub steckt im Abstiegskampf und hat große finanzielle Probleme. „Die Zeit in der Türkei war sicher kein Disneyland“, sagt Ben-Hatira rückblickend, „Ich hatte aber zu diesem Zeitpunkt keine andere Wahl und konnte nur dorthin wechseln.“

Sein Zimmerkumpel nimmt sich das Leben

Der Tiefpunkt: Sein tschechischer Teamkollege, der ehemalige Hannover-96-Profi Frantisek Rajtoral, mit dem er sich im Mannschaftsquartier ein Zimmer teilt, nimmt sich das Leben. Rajtoral erhängt sich in seiner Wohnung, eine akute Depressionen soll Schuld daran gewesen sein. „Ich habe viel mit ihm gelacht, ihm war nichts anzumerken. Dann war sein Bett auf einmal leer. Es war schrecklich. Ich wollte nur noch weg“, sagt Ben-Haitra mit ernster Stimme. Er spielt die Saison in der Türkei zu Ende, doch der Verein steigt ab. Ben-Hatira wechselt zu Tunesiens Rekordmeister Esperance Tunis. Bis heute wartet er auf Gehaltszahlungen von Gaziantepspor. Das Gastspiel in der Heimat seiner Eltern dauert nur acht Monate, es ist einfach nicht wie in Deutschland. „Tunesien ist ein wunderschönes Land. Doch als Profi lebst du dort auch gefährlich. Als Spieler der Gastmannschaft wurdest du im Stadion von Heimfans mit Steinen beschmissen, immer wieder mal tränten dir auf dem Spielfeld die Augen, weil auf den Rängen Tränengas versprüht wurde.“​ "Ich habe viel Armut und Leid gesehen" Ben-Hatira kehrt zurück nach Berlin – und steht nun ohne Verein da. Seit seiner Zeit im Ausland und vor allem nach seinen Reisen mit Esperance durch Afrika, will Ben-Hatira darauf aufmerksam machen, wie gut es den Menschen in Deutschland doch geht. „Wir müssen es viel mehr schätzen, wie wir in Deutschland leben dürfen“, findet er, „Denn ich habe in dieser Zeit viel Armut und Leid gesehen“. Auch deshalb schätzt Ben-Hatira seine Heimat: „Ich bin Deutscher. Und wenn es hart auf hart kommt, verteidige ich das Land in dem ich geboren und aufgewachsen bin.“

Er ist stolz auf das, was er geschafft hat. „Ich habe als Sohn tunesischer Einwanderer alle U-Mannschaften des DFB durchlaufen. Das ist eine große Errungenschaft für mich, meine Familie und meine Freunde.“ Den Knick in seiner Karriere will er nun wieder glatt ziehen, wenn ihm denn jemand die Chance gibt – verdient hätte er sie.