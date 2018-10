Vereinsloser Fußballprofi Änis Ben-Hatira trainiert auf Schalke

Änis Ben-Hatira hat 101 Spiele in der Bundesliga absolviert, doch seit Mai 2018 ist der in Berlin geborene Offensivspieler vereinslos. „Es gibt für einen Sportler keine schlimmere Situation als die, in der ich gerade stecke“, gab Ben-Hatira im September offen zu. Ist die Leidenszeit bald vorbei?

Wie der SPORTBUZZER erfuhr, weilt Ben-Hatira, der seinen Hauptwohnsitz in Berlin hat und sich dort fit hält, aktuell in Gelsenkirchen. Und während die Profis des FC Schalke 04 am Wochenende auf Auswärtsfahrt in Leipzig waren (0:0), trainierte der Deutsch-Tunesier mit der Reservemannschaft des Bundesligavereins.

Das zweite Team der Schalker spielt aktuell in der Oberliga. Möglicherweise ein Sprungbrett für Ben-Hatira, um seinen Weg zurück in die deutsche Fußball-Elite zu finden. Wie es nun mit ihm weitergeht?

Völlig offen.