FVSL-Chef Schlieder: „Es ist nicht immer alles mit Ehrenamtlern zu bewältigen“

Leipzig. Im Stadtfußball rollt der Ball seit eineinhalb Wochen wieder im Punktspielbetrieb. In Regie hat dies der Fußballverband der Stadt Leipzig (FVSL). Dessen Geschäftsführer ist Uwe Schlieder, der als Linksaußen 24 Oberliga-Spiele für den 1. FC Lok absolvierte (3 Tore), außerdem für die ISG Schwerin, Vorwärts Dessau, Chemie Böhlen, Motor Grimma und Chemie Wolfen kickte, wo er auch als Spielertrainer fungierte. Der 58-Jährige ist seit 2011 Geschäftsführer des FVSL.

Permanente Aufgabe ist die Koordinierung des umfänglichen Spielbetriebs. Immerhin haben wir pro Saison rund 6500 Spiele in 56 Staffeln zu organisieren. Gemeinsam mit dem Stadtverband Dresden sind wir der größte Kreisverband Sachsens. Über diese reine Verwaltungsaufgabe hinaus wollen wir Dienstleister für die Vereine sein.

Das liegt an den jeweiligen Vorständen, wie sie es verstehen, in ihrem Umfeld zu agieren. Für manche sind ihre Gelände zu klein, andere sind mit der Zahl ihrer Plätze und anderem schlicht überfordert. Ab einer bestimmten Mitgliederzahl ist einfach nicht mehr alles nur mit Ehrenamtlern zu bewältigen, muss mindestens ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingesetzt werden. Das ist freilich auch eine Geldfrage.

Das ist ein großes Problem. Die Anlagen und Gebäude sind in unserem Bereich fast flächendeckend nicht mehr zeitgemäß. Wir können zumindest Hilfestellung bei der ziemlich komplizierten Beantragung von Fördergeldern für Baumaßnahmen geben. Immerhin hat die Stadt Leipzig ihre investive Förderung auf jährlich 1,5 Millionen Euro verdoppelt. Doch das reicht bei Weitem noch nicht. Auch die Anzahl der Kunstrasenplätze in Leipzig ist viel zu niedrig, um den Trainingsbetrieb im Winter hinreichend zu ermöglichen.

Ist die aktuelle Spielklassenstruktur angemessen?

Ich denke, sie ist auf Landesebene wie auch bei uns in Ordnung. Wir haben ja gerade etwas angepasst, die 3. Kreisklasse der Männer aufgegeben und spielen dafür jetzt in der 2. Kreisklasse mit 3 Staffeln. Dadurch sind die Wege zu den Spielen noch ein wenig kürzer. Außerdem bin ich persönlich für etwas kleinere Staffeln, weil in unserem Amateurbereich viele Aktive nicht mehr durchweg jedes Wochenende ein Punktspiel haben möchten. Die Interessen und Freizeitmöglichkeiten der Fußballer sind im Gegensatz zu früher heutzutage vielfältig …

Die Saison begann auf Stadtebene diesmal sehr zeitig. Warum?

Eigentlich haben wir auch in den vergangenen Jahren ähnlich früh begonnen, nur hatten wir meist eine Pokalrunde vorgeschaltet. Prinzipiell richten wir uns nach den Sommerferien. Wir werden den Saisonstart also auch wieder mal weiter nach hinten rücken.