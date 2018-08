"Gänsehaut": Imke Onnen von Hannover 96 springt ins EM-Finale

Sie konnte mit dem Lachen und Grinsen gar nicht mehr aufhören. Die Mundwinkel wollten auch lange nach ihrem Sprung über 1,90 Meter, dem Sprung ins EM-Finale nicht nach unten gehen. „Meine Wangen tun schon weh. Ich muss gleich erstmal zur Entspannung“, sagte Imke Onnen und fasste sich mit beiden Händen an die Wangenknochen. Immer wieder strahlte die Hochspringerin aus Langenhagen. Und dazu hatte sie allen Grund.

​Stimmung sorgt für Gänsehaut

Mit besten Tipps war sie in ihre erste EM-Qualifikation gestartet. Bruder Eike, der rund 24 Stunden nach ihr am Donnerstag ins Hochsprungfinale der Männer will, hatte sich lange mit seiner kleinen Schwester unterhalten. „Er hat einfach gesagt, ich muss bei mir bleiben, darf mich nicht ablenken lassen von dieser riesigen Masse“, erzählte Imke.