Am Geburtstag: Garten beim Comeback mit Tor bei Scorpions-Sieg - Indians gewinnen in Halle

Das schönste Geschenk machte er sich selbst: Ziemlich genau zwei Monate fehlte Marius Garten den Hannover Scorpions wegen einer Verletzung. Im Heimspiel der Eishockey-Oberliga gegen die Crocodiles Hamburg feierte der Stürmer sein Comeback – und erzielte das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0, das alles am Tag seines 31. Geburtstag. Am Ende ebnete auch dieser Treffer den Mellendorfern den Weg für ihren 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Erfolg gegen die Hanseaten.

Vor 1102 Zuschauern in der Hus-de-Groot-Eisarena gelang Chad Niddery das 1:0 (13.). Im Mitteldrittel erhöhten Marian Dejdar (26.) und Garten (39.), die jeweils am langen Pfosten Rebounds aufnahmen und hoch ins Tornetz droschen, auf 3:0. Nach 40 Minuten hätten die Scorpions höher führen können, schossen bei ihren zahlreichen Angriffen einfach zu wenig aufs Tor – oft genug gab es in der Hamburger Defensivzone den Schlenker zu viel. Niddery gelang das 4:0 (45.). Und am Ende durfte sich neben dem Geburtstagskind vor allem Enrico Salvarani freuen, dem Ersatzkeeper gelang ein Spiel ohne Gegentor.

Tore: 1:0 (12:02) Niddery (Fischer, Schmid), 2:0 (25:37) Dejdar (Lehmann, Fischer), 3:0 (38:49) Garten (Schmid, Schütt), 4:0 (44:50) Niddery (Lehmann, Fischer)